По данным портала, в среду парламентский Комитет по бюджету и финансам получил ответ члена правления ЕЦБ Ива Мерша о том, что Сейм не может снижать зарплаты действующим членам правления БЛ.

ЕЦБ также акцентирует, что законы предусматривают согласование с ним любые проекты правовых актов, связанные с БЛ, включая изменения зарплаты его руководителя. Кроме того, политики обязаны обратиться в ЕЦБ за консультациями заранее.

Мысль о сокращении зарплаты В. Василяускаса возникла у члена сейма Литвы, либерала Кястутиса Главяцкаса. Он, а также премьер и лидер правящих "аграриев" согласны сошлись во мнении, что она неадекватно высока и, возможно, ее следовало бы сократить.

По словам лидера "аграриев" Рамунаса Карбаускиса, зарплаты В. Василяускаса и прочих руководителей Центробанка выше, чем у руководителей государства (президента, премьера и спикера сейма), и этом "ненормальная ситуация".

Зарплата председателя ЦБ устанавливается законом о Банке Литвы, она зависит от средней зарплаты работников других финансовых учреждений. БЛ сообщает, что средняя зарплата В. Василяускаса в первом квартале составила 11 863 евро "на бумаге" или 7161 евро "на руки".