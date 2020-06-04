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Литовских депутатов, намеревающихся снизить зарплату председателя правления Банка Литвы (БЛ, Центробанка) Витаса Василяускаса ждет разочарование. Европейский Центробанк (ЕЦБ) отметил, что зарплаты членов правления БЛ не могут меняться во время сроков их полномочий. Кроме того, любые изменения необходимо заранее согласовать с ЕЦБ, сообщил портал новостей 15min.lt.
Vitas Vasiliauskas
Vitas Vasiliauskas
© DELFI / Domantas Pipas

По данным портала, в среду парламентский Комитет по бюджету и финансам получил ответ члена правления ЕЦБ Ива Мерша о том, что Сейм не может снижать зарплаты действующим членам правления БЛ.

ЕЦБ также акцентирует, что законы предусматривают согласование с ним любые проекты правовых актов, связанные с БЛ, включая изменения зарплаты его руководителя. Кроме того, политики обязаны обратиться в ЕЦБ за консультациями заранее.

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Мысль о сокращении зарплаты В. Василяускаса возникла у члена сейма Литвы, либерала Кястутиса Главяцкаса. Он, а также премьер и лидер правящих "аграриев" согласны сошлись во мнении, что она неадекватно высока и, возможно, ее следовало бы сократить.

По словам лидера "аграриев" Рамунаса Карбаускиса, зарплаты В. Василяускаса и прочих руководителей Центробанка выше, чем у руководителей государства (президента, премьера и спикера сейма), и этом "ненормальная ситуация".

Зарплата председателя ЦБ устанавливается законом о Банке Литвы, она зависит от средней зарплаты работников других финансовых учреждений. БЛ сообщает, что средняя зарплата В. Василяускаса в первом квартале составила 11 863 евро "на бумаге" или 7161 евро "на руки".

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