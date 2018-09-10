"У меня нет таких ресурсов, чтобы я мог устоять под столь масштабным нападением и бороться с такой силой. Это борьба, в которой истина может победить с трудом, это борьба, в которой побеждает сила. Я принял рациональное решение не продолжать эту борьбу и выйти из фракции ЛСКЗ", - сказал Ю. Джюгялис на пресс-конференции в сейме в понедельник.

Он сказал, что обвинения из уст председателя ЛСКЗ Рамунаса Карбаускиса в намерениях расколоть фракцию, а также в давлении на министра по вопросам окружающей среды Кестутиса Навицкаса необоснованны, и что он намерен обратиться в прокуратуру а связи с клеветой.

"Брошенные мне обвинения в том, что я якобы пытался расколоть фракцию, якобы оказывал давление на Министерство по вопросам окружающей среды, якобы давил или даже принуждал заплатить "за спокойствие" социального предприятия - это явная информационная атака в кремлевском стиле и полная ложь. В связи с этой клеветой я обращусь в прокуратуру", - сказал Ю. Джюгялис.

Фракция ЛСКЗ на заседании во понедельник собиралась по предложению главы фракции обсудить вопрос об исключении Ю. Джюгялиса. Сам парламентарий сказал, что планирует участвовать в этом заседании, чтобы объяснить ситуацию.

Министр по вопросам окружающей среды К. Навицкас сказал журналистам, что на прошлой весенней сессии получил от коллеги Ю. Джюгялиса просьбу не проверять предприятие Pakuociu tvarkymo organizacija, однако не называет это давлением.

В свою очередь, Ю. Джюгялис уверял, что не просил министра не проверять Pakuociu tvarkymo organizacija, хотя и обращался к министру на основании рассмотренной в парламентском Комитете по правам человека просьбы этого учреждения.

После выхода из фракции "аграриев" Ю. Джюгялис сказал, что намерен работать в Смешанной группе членов сейма.