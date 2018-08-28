Эта инициатива исходит от обратившихся к мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу политологов, представителей СМИ, специалистов по связям с общественностью Линаса Коялы, Аудрюса Матониса, Аудрюса Сяурусявичюса, Моники Гарбачяускайте-Будрене, Паулюса Гритенаса, Миколаса Каткуса, Овидиюса Лукошюса, Томаса Янялюнаса, Анджея Пукшто, Витаутаса Кершанскаса.
Инициаторы проекта указывают, что в этом году исполняется пятнадцать лет, как первый и единственный посетивший Литву президент США Д. У. Буш объявил на Ратушной площади Вильнюса об "особых обязательствах перед безопасностью Литвы", поэтому эту годовщину имеет смысл отметить данью уважения к политику.
Увековеченное на мемориальной доске историческое обещание: "Те, кто выберет Литву своим врагом, станут врагом США" укрепило независимость Литвы и стремление интегрироваться в западные структуры", - отмечается в письме мэру.
Авторы инициативы обращают внимание на то, что администрация Д. У. Буша признала Литву союзником США еще до формального членства в НАТО, а также "принципиальными решениями достигла" того, что в 2004 году Литва вместе с соседними странами стала полноправным членом Альянса. Среди перечисленных заслуг администрации Д. У. Буша - стремление активно повышать энергетическую независимость Центральной Европы.
Рассмотреть это решение на заседании горсовета планируется в среду.
43-ий президент США Д. У. Буш был у власти два срока полномочий в 2001 – 2009 годах. Он посетил Литву в ноябре 2002 года и во время визита выступил с исторической речью перед многотысячной толпой у вильнюсской ратуши.
В проекте решения горсовета говорится, что сейчас "есть хороший повод оценить его заслуги и закрепить их в истории города", а это "ознаменует особые отношения Литвы и США и станет благодарностью за их укрепление". Решение, как отмечает самоуправление, согласовано и с МИД.
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