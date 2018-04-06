Сейчас он является членом совета самоуправления города Алитуса.
"Сегодня наши цели скромны, нас заботит региональная политика, региональное сотрудничество, чтобы оно активизировалось, упрощалось, чтобы больше прислушивались к мыслям, желаниям каждого, и чтобы эта работа была интенсивной и продуктивной", - сказал журналистам в Алитусе Т. Мачесас.
Ассоциацию "За Литву" учредило возглавляемое Т. Пачесасом движение "За Алитус", ассоциация "За Друскининкай" во главе с мэром этого города Ричардасом Малинаускасом, и организация "Вперед! Вместе мы можем" во главе с мэром Лаздияй Артурасом Маргелисом.
В движении М. Малинаускаса основную часть членов составляются люди, отколовшиеся от социал-демократической партии. А в организации А. Маргелиса - отколовшиеся от консерваторов.
Эти два политика избраны заместителями председателя движения "За Литву".
В организацию входят около 700 членов.
Муниципальные выборы в Литве состоятся в следующем году.
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