Сейчас он является членом совета самоуправления города Алитуса.

"Сегодня наши цели скромны, нас заботит региональная политика, региональное сотрудничество, чтобы оно активизировалось, упрощалось, чтобы больше прислушивались к мыслям, желаниям каждого, и чтобы эта работа была интенсивной и продуктивной", - сказал журналистам в Алитусе Т. Мачесас.

Ассоциацию "За Литву" учредило возглавляемое Т. Пачесасом движение "За Алитус", ассоциация "За Друскининкай" во главе с мэром этого города Ричардасом Малинаускасом, и организация "Вперед! Вместе мы можем" во главе с мэром Лаздияй Артурасом Маргелисом.

В движении М. Малинаускаса основную часть членов составляются люди, отколовшиеся от социал-демократической партии. А в организации А. Маргелиса - отколовшиеся от консерваторов.

Эти два политика избраны заместителями председателя движения "За Литву".

В организацию входят около 700 членов.

Муниципальные выборы в Литве состоятся в следующем году.