"Мы с этого дня начнем сбор подписей под петицией против БелАЭС, она у нас переведена на четыре языка. И в соседних странах, и в Евросоюзе (ЕС) мы будем собирать подписи. Срок собора этих подписей – до 20 апреля, чтобы успеть к годовщине Чернобыля (катастрофы на Чернобыльской АЭС – ред.), чтобы после всех оборотов в столицах ЕС мы могли представить это вместе с Пятрасом Ауштрявичюсом и, надеюсь, с Витаутасом Ландсбергисом, в ЕП", – сказал на пресс-конференции после съезда член сейма, консерватор Жигимантас Павилёнис.

"Мы также приняли декларацию, в которой изложены все цели нашего движения, и в конце заседания от имени всего движения мы подготовили открытое письмо А. Лукашенко, которое на белорусском языке вручим, видимо, на следующей неделе, посольству Беларуси, чтобы они передали своему шефу", – сказал он.

В адресованном А. Лукашенко письме говорится, что "антиостровецкое (БелАЭС построена в Островце – ред.) общественное движение в Литве не является антибелорусским", оно желает Беларуси "экономического и духовного благосостояния".

"Мы понимаем, что эгоистичное руководство Кремля пользуется более слабым пространством и ресурсами Беларуси. Нам известно, что для Беларуси как государства и народа уготованы и другие ловушки, но среди них особенно угрожающей является авантюра "Росатома" в Островце. Мы предлагаем не форсировать запуск первого энергоблока этой АЭС в условиях игнорирования международных требований к безопасности и нашего доброго соседства", – говорится в письме.

В нем также предлагается решать проблему БелАЭС в плоскости отношений Беларуси и Литвы, а также Беларуси и ЕС.

"Чтобы решение было лучше, нужно время. Найдите его", – говорится в письме.

Председатель Верховного совета - Восстановительного сейма Витаутас Ландсбергис сказал на пресс-конференции, что строительство АЭС вблизи литовской границы – "это большая издёвка".

"Островецкая афера – большая издёвка: вы маленькие, вы бессильные, вы ничего не можете сделать, а мы что захотим, то и будем делать. А мы говорим, что может сделать – мы сопротивляемся и неизвестно, будет ли у вас так безусловно получаться, мы не пугаемся издёвки", – сказал В. Ландсбергис на пресс-конференции.

В первом съезде Движения против БелАЭС также участвовали бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сигнатарий независимости Беларуси, глава центра "Европейский диалог" Анатолий Лебедько, представитель христианских демократов Беларуси Павел Северинец и др.

Участников съезда поздравили по телефону лауреат Нобелевской премии, проживающая в Беларуси писатель Светлана Алексиевич, а также председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис.

Политики и общественные деятели 1 февраля учредили общественное движение, целью которого является сопротивление БелАЭС, несмотря на то, что первый реактор этой станции планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году.

В декабре прошлого года Беларусь объявила, что ядерное топливо для первого реактора БелАЭС должно быть доставлено в первом квартале 2020 года, а сам реактор намечается ввести в эксплуатацию в этом году.

Литва стоит на позиции, что АЭС в Беларуси строится без соблюдения требований безопасности, международных обязательств. Минск эти претензии отклоняет.