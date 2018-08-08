По словам Э. Гянтвиласа, поскольку суд обязал либералов указать, кто предал гласности материалы ДГБ, либералы решили "не ввязываться в безнадежную ситуацию".
"В конце июня ДГБ обратился в Генпрокуратуру с просьбой установить, кто опубликовал и предал гласности эту справку. Генпрокуратура отказалась начинать расследование. Сейчас суд указывает нам установить, кто предал гласности. Мы сообщили, что не можем выполнить это указание суда, поскольку Генпрокуратура отказалась устанавливать", - сказал лидер либералов.
По его словам, на решение отказаться от иска повлияло и то, что "комиссия Витаутаса Бакаса отмела утверждения ДГБ, поскольку ни одно из них не подтверждает в выводах расследования о созданной партии, избранном председателе и тому подобном".
В мае СМИ опубликовали часть предоставленной ДГБ Комитету по национальной безопасности и обороне информации о влиянии бизнеса на политические процессы. Основная часть этой информации касалась концерна MG Baltic, часть – обстоятельств создания Либерального движения.
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