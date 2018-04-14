Им стал член Европейского парламента Пятрас Ауштрявичюс. Его соперником был Арунас Гилунас. Оба они высказываются за всеобщий призыв в армию.
"Граждане должны защищать свое государство", - сказал европарламентарий.
Говоря о своей программе, Ауштрявичюс акцентировал снижение налогов и долговременное соглашение поэтому вопросу.
"Нас становится меньше, семьи не чувствовауют себя уверенными, они не знают, что будет завтра, не должно в Литве сокращаться население. Вторая проблема - постоянные реформы. Каждое правительство считает своим долгом проводить реформы, их не осуществляет их", - сказал П.Ауштрявичюс.
Движение либералов выбрало своего кандидата в президенты (6)
В субботу Движение либералов выбрало своего...
Литовские политологи: Россия не захочет участвовать в эскалации конфликта (85)
Коалиция во главе с США нанесла удары по Дамаску и...
Даргис не будет баллотироваться в президенты Литвы (3)
Президент Литовской конфедерации промышленников (ЛКП)...
Премьер: не намерен делать политику иммиграции более либеральной (5)
Премьер минситр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что...
Премьер: главе Минсельхоза будет сложно работать, но возможно (3)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что...
TOP новостей
Литовские политологи: Россия не захочет участвовать в эскалации конфликта (85)
Коалиция во главе с США нанесла удары по Дамаску и...
Литовка в Ирландии: от работы в ангаре до собственного магазина (38)
Ольга Де Винья живёт в Ирландии на протяжении 17 лет....
Коалиция во главе с США нанесла авиаудары по Сирии (1456)
Коалиция во главе с США нанесла удары по Дамаску и...
За вывоз мусора будем платить на треть меньше (4)
С мая месяца жители Вильнюса за вывоз мусора будут...