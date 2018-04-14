В субботу Движение либералов выбрало своего кандидата, который будет его представлять на президентских выборах.
Petras Auštrevičius
© DELFI / Rafael Achmedov

Им стал член Европейского парламента Пятрас Ауштрявичюс. Его соперником был Арунас Гилунас. Оба они высказываются за всеобщий призыв в армию.

"Граждане должны защищать свое государство", - сказал европарламентарий.

Говоря о своей программе, Ауштрявичюс акцентировал снижение налогов и долговременное соглашение поэтому вопросу.

"Нас становится меньше, семьи не чувствовауют себя уверенными, они не знают, что будет завтра, не должно в Литве сокращаться население. Вторая проблема - постоянные реформы. Каждое правительство считает своим долгом проводить реформы, их не осуществляет их", - сказал П.Ауштрявичюс.

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