Им стал член Европейского парламента Пятрас Ауштрявичюс. Его соперником был Арунас Гилунас. Оба они высказываются за всеобщий призыв в армию.

"Граждане должны защищать свое государство", - сказал европарламентарий.

Говоря о своей программе, Ауштрявичюс акцентировал снижение налогов и долговременное соглашение поэтому вопросу.

"Нас становится меньше, семьи не чувствовауют себя уверенными, они не знают, что будет завтра, не должно в Литве сокращаться население. Вторая проблема - постоянные реформы. Каждое правительство считает своим долгом проводить реформы, их не осуществляет их", - сказал П.Ауштрявичюс.