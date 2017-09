"Прежде всего, мы констатировали, что уже нанесен огромный ущерб партии. Мы совершенно четко заявляем, что чувствуем моральную ответственность за действия своих бывших коллег. Установка на то, чтобы не прикрываться и не претворяться кем-то иным", - сказал BNS после заседания совета партии председатель Движения либералов Ремигиюс Шимашюс. По его словам, либералы также решили, что следующее заседание совета состоятся через месяц, на нем может быть принято решение созвать съезд партии раньше, чем планировалось для избрания нового руководства. "Сейчас съезд намечен на июнь следующего года, на нем должны состоятся выборы председателя. По сути всем - правлению, заместителям и председателю - стоило бы проверить мандат. Пока это решение не принято", - сказал Р. Шимашюс. С предложением провести съезд партии раньше и заново избрать руководство выступил депутат, вице-председатель Либерального движения Виталиюс Гайлюс. Он считает, что нынешнему руководству нужно подумать, может ли оно продолжать работу. В пятницу литовская Служба спецрасследований (ССР) сообщила о подозрениях в том, что концерн MG Baltic платил Литовскому либеральному движению (ЛЛД) взятки за действия в пользу этого концерна в настоящем и будущем. Правоохранительные органы подозревают, что взятки у вице-президента концерна MG Baltic Раймундаса Курлянскиса в пользу партии могли принимать бывший лидер ЛЛД Элигиюс Масюлис, экс-либерал Шарунас Густайнис. Деятельность еще одного подозреваемого в деле - остановившего членство в ЛЛП Гинтаутаса Степонавичюса - прокуроры не связывают с выгодой для партии. ЛЛД было создано в 2006 году, когда руководство отколось от возглавляемой Артурасом Зуокасом партии Союз либералов и центра. Через два года председателем этой партии стал Э. Масюлис. После подозрений правоохраны в мае прошлого года Э. Масюлис покинул партию, а также сейм. Партию возглавил Р. Шимашюс. В Сейме этого созыва в ЛЛД 14 парламентариев. Члены этой партии являются мэрами десяти литовских самоуправлений.

