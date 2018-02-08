Всего выдвинули семерых претендентов: европарламентария Пятраса Ауштрявичюса, депутатов Эугениюса Гентвиласа, Виталиюса Гайлюса и Арунаса Гелунаса, мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, мэра Клайпеды Витаутаса Гребляускаса и мэра Электренай Кястутиса Вайтукайтиса.
"До апреля члены партии утвердят кандидатуру одного из семерых претендентов в кандидаты", - сказал председатель партии Гентвилас.
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