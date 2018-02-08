Правление Движения либералов Литвы назвало предложенных отделениями и членами партии претендентов в кандидаты на пост президента.
Remigijus Šimašius
© DELFI / Karolina Pansevič

Всего выдвинули семерых претендентов: европарламентария Пятраса Ауштрявичюса, депутатов Эугениюса Гентвиласа, Виталиюса Гайлюса и Арунаса Гелунаса, мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, мэра Клайпеды Витаутаса Гребляускаса и мэра Электренай Кястутиса Вайтукайтиса.

"До апреля члены партии утвердят кандидатуру одного из семерых претендентов в кандидаты", - сказал председатель партии Гентвилас.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Политика

Движение либералов назвало своих кандидатов в президенты (4)

Правление Движения либералов Литвы назвало...

Сквернялис: в этом году правительство осуществит налоговую реформу (8)

После критики со стороны бывшего советника министра...

Премьер Литвы указал на приоритет - модернизация армии сейчас важнее всеобщего призыва (10)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что...

Правительство Литвы: даже в случае банкротства физическое лицо должно возместить нанесенный ущерб (6)

Правительство Литвы постановило, что даже в случае...

Грибаускайте обсудила с президентом Южной Кореи укрепление сотрудничества в сфере технологий (18)

Президент Литвы Даля Грибаускайте обсудила в Сеуле с...

TOP новостей

Минюст Литвы предлагает по-новому высчитывать долги из зарплат (1)

В октябре 2017 года больше 180 000 работников в Литве...

Трампу жители Литвы не доверяют так же, как Путину (50)

Жители Литвы не доверяют президенту США Дональду...

Новые свидетельства литовских актеров усугубляют скандал, связанный с режиссером Вайткусом (26)

О сексуальных домогательствах со стороны режиссера...

Страховщики назвали марки автомобилей, которые меньше всего привлекают воров (4)

По четыре кражи из застрахованных автомобилей в день –...

В Литве бедствуют те, на кого возлагали большие надежды (111)

Литовский студенческий союз (ЛСС) 7 февраля представил...