"Хочу сказать очень честно: если мы все не будем соблюдать правила, будем искать исключения и продолжать создавать такие ситуации, система (здравоохранения - ред.) может не выдержать через пару недель", -сказал министр на пресс-конференции в среду.
Он сказал, что определенный резерв и возможность перераспределения мощностей в медучреждениях еще существуют, однако подчеркнул, что занятость больниц и суточный прирост будут расти по инерции еще по меньшей мере несколько недель, а улучшение можно будет увидеть разве что к Новому году.
В больницах находится 2307 пациентов с COVID-19, 184 из них - в реанимации.
В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 99 тыс. 869 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 55 тыс. 143 человека, 43 тыс. 379 человек выздоровели.
В Литве в среду вступил в силу более строгий режим карантина - закрыты многие магазины, парикмахерские, ограничено передвижение.
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