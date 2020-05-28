"(...) Скажу открыто, какой была моя цель, когда я шел в политику. Мне хотелось иного политического стиля, мне хотелось иной политической культуры в Литве, когда проблемы решаются с уважением друг к другу и в духе сотрудничества", - сказал в четверг журналистам глава государства.
"Для меня неприемлем такой навязчивый агрессивный стиль, когда окружающих дурачат, когда вопросы пытаются решать, стуча кулаком по столу", - добавил он.
По словам президента, к такому его стилю трудно привыкнуть и обозревателям, однако он надеется, что большинство людей поймут решения и цель его самого и его команды.
"Я вижу, что некоторым людям, обозревателям, возможно, сложновато привыкнуть к такому стилю, и они хотели бы преподнести его как определенную слабость президента, но если я за мой срок полномочий добьюсь того, чтобы большая часть людей поняла, что мы делаем вместе с моей командой, то самая большая часть моей задачи будет выполнена, и тогда я смогу спокойно заниматься той деятельностью, которая мне очень нравится", - сказал Науседа.
Науседа год назад победил на выборах президента и в июле прошлого года вступил в должность президента. Он сменил на этом посту проработавшую два президентских срока Далю Грибаускайте.
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