Два крупнейших белорусских портала стали главными объектами действий властей, список изданий несколько шире. Обыски также прошли в редакциях государственной газеты «Культура», портала realt.by, дома у редактора издания «Белорусы и рынок» и корреспондента Deutche Welle.

Согласно сообщению Следственного комитета РБ, в ходе проведенной сотрудниками МВД Беларуси проверки, выявлены многочисленные факты доступа к информации, собственник которой - агентство Белта. Следствие провело комплекс неотложных следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу, информируют о проделанной работе в СК РБ.

К вечеру четверга всех задержанных уже отпустили. Обыски и задержания проходили в течение двух дней. Всего было задержано 15 человек. И пока титулованный последним диктатором Европы президент Александр Лукашенко заявляет о своей озабоченности развитием города Орша, следствие продолжается. К слову, государственная «Советская Белоруссия» оперативно выложила видео СК с обысками в TUT.by и две записи телефонных разговоров редактора этого издания.

Потерпевший - госагентство

Согласно представленной информации, СК работает по раскрытию преступления, предусмотренного частью 2 статьи 349 белорусского Уголовного кодекса о несанкционированном доступе к компьютерной информации из личной заинтересованности с причинением вреда. Потерпевший – государственное агентство Белта. По версии следствия, в 2017-2018 годах «без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия, совершено более 15 000 несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия».

Совет Европы, ЕС, "Репортёры без границ" выразили свою озабоченность и потребовали освободить журналистов. Офис TUT.by посетили дипломаты из США и ЕС, а Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини заявила о противоречии обысков и арестов заявленной Беларусью политике демократизации и её международным обязательствам. В Литве никакой официальной реакции пока не наблюдается.

В МИД Беларуси заявили, что речь идет о "банальном неправомерном доступе к платной информации", а не об ущемлении свободы слова.

Как рассматривать действия властей Беларуси на фоне отношений с Западом и с чем данные действия могут быть связаны? По этому поводу мнения расходятся.

Одни комментаторы говорят об очередной атаке на независимые СМИ, зачистке информационного поля и возможной заинтересованности союзного официальному Минску Кремля. Другие высказывают мысли о попытке влияния на проводников западного вектора во внешней политике в руководстве страны. В этом плане можно отметить, что обыски и задержания прошли после анонса визита Лукашенко в Латвию, страну ЕС. Поэтому и встает вопрос о логике действий Минска, ведущего речь о желании налаживания отношений с Западом.

Статья не по сути и Запад на отдыхе – считает глава БАЖ

В Беларуси многие структуры существуют в двух ипостасях: государственные и негосударственные, в основном оппозиционные нынешнему белорусскому руководству и находящемуся более 20 лет у власти Лукашенко.

Секретарь Союза журналистов Беларуси (СЖБ) Александр Гигин поддержал агентство Белта и, вспомнив о своём опыте работе в нём, заявил, что эксклюзивная информация этого госресурса "разлетается как горячие пирожки". На сайте СЖБ никаких новостей по этой теме нет.

По мнению же главы независимой Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрея Бастунца, статья, по которой проходят следственные действия, к сути дела отношения не имеет.

"Речь идет о несанкционированном доступе к компьютерной информации, области киберзащиты. По большому счету в кодексе она предусмотрена для хакеров. Сейчас же обвиняют журналистов. Обвиняют в том, что они под чужим паролем заходили на сайт госагентства Белта и брали оттуда информацию", - обращает он внимание на содержание происходящего.

Статья эта, по словам Бастунеца, не предусматривает задержание как меру пресечения, однако причины для задержания можно при желании обнаружить среди нюнасов Уголовно-процессуального кодекса Беларуси. Адвокатов следователи не допускали, добавляет глава БАЖ.

"Такое впечатление, что кто-то во властных структурах решил, что сейчас Запад уехал на каникулы – лето, период отпусков. Поэтому можно попытаться тихо провести обыски в редакциях ведущих СМИ, квартирах журналистов, изымать компьютеры, бухгалтерские документы", - делится предположениями Бастунец.

Давление – не новость, но есть ли логика?

Комментируя ситуацию белорусскому изданию "Харти97", коллега Бастунца, глава Союза журналистов Литвы (СЖЛ) Дайнюс Раздзявичюс назвал очевидным, что "даже если и были какие-то нарушения, то власти применяют совершенно неадекватные для ситуации средства".

"Обыски, задержания, аресты – все это совершенно сюрреалистично и абсолютно не вообразимо в нормальном, правовом европейском государстве", - отметил он.

Непохоже, продолжает Радзявичюс, что Минск держит курс на свободу слова: "Скорее наоборот – на то, чтобы как можно больше её ограничить". "И изменения ситуации к лучшему на данный момент ждать не приходится", - признает глава СЖЛ и констатирует, что давление на СМИ в Беларуаси не новость.

В последние полгода и даже более власти соседней страны уже пробовали независимые издания на прочность, блокировали сайты независимых "Хартии97" (работает из Варшавы) и "Белорусского партизана". В момент блокироваки последнего, главный редактор "Хартии97" Наталья Радина заявила о создании "интернет-ГУЛАГа".

Несмотря на сложности оба ресурса продолжают работать. Но это крайне оппозиционные сайты. TUT.by и БелаПАН – несколько иная история. Они легально работают в Беларуси, а их журналисты входили в пулы, имели доступ на пресс-конференции и другие официальные мероприятия структур руководства страной. Бастунец уточняет, что журналистов подозревают в воровстве информации агентства Белта.

"Причем, информации, которая есть в открытых источниках. Через 15 минут после того, как её получают подписчики, она выставляется в открытый доступ. Обвинение в воровстве просто нелепо", - считает собеседник. Тем более, добавляет он, когда материалы выставлялись с ссылками на сайт Белты.

"Недавно в определённый период посещаемость TUT.by была в 46 раз выше, чем у Белты. Вот вам ответ на вопрос, почему пришли в редакцию этого портала. БелаПАН – это вообще прямой конкурент Белты. Она – государственное информационное агентство, а БелаПАН – ведущее частное информационное агентство", - продолжает собеседник.

Логики в действиях белорусских властей Бастунец не видит. Но в то же время глава БАЖ также замечает: власти обнаружили, что проигрывают в интернет-пространстве, где в отличие от других СМИ, доминируют негосударственные ресурсы.

"TUT.by вообще-то в Беларуси занимает первое место среди белорусских сетевых ресурсов. В байнете же этот портал занимает третье место после Google и Yandex. Рано или поздно власти должны были озаботиться интернетом – в конце прошлого года они это сделали. Сейчас под преследованием оказались два крупных портала", - заключает он.

Яковлевский: началась масштабная спецоперация

Комментируя ситуацию, политический обозреватель Роман Яковлевский ставит акцент в том числе и на аресте официально аккредитованного в Беларуси корреспондента Deutsche Welle Павлюка Быковского. Во входящей в правящую коалицию фракции Христианско-демократического союза/Христианско-социального союза немецкого Бундестага, применённые в отношении корреспондента действия назвали надуманными и несоразмерными.

"Судя по всему, началась масштабная спецоперация против негосударственных СМИ в Беларуси, - предполагает обозреватель. - По мнению некоторых наблюдателей, её цель – радикальный передел медиарынка с рекламодателями в пользу государственных СМИ, в частности Белорусского телеграфного агентства (Белта). Формально оно и инциировало данную кампанию. Но есть и другие мнения", - указывает он и напоминает о дне рождения 5 августа главы МИД Беларуси Владимиру Макею, ему исполнилось 60 лет.

"Говорят, что в Москве и некоторых других столицах его считают проводником прозападной политики Минска, - продолжает Яковлевский. - Это далеко не всем нравится, поэтому данные акции силовиков воспринимаются как презент юбиляру. Это порождает массу предположений, догадок. В том числе и насчет намерений Кремля".

Собеседник DELFI обращает внимание на то, что накануне своего юбилея Макей посетил Ригу, важным итогом чего стал анонс планируемого визита осенью этого года Лукашенко в Латвию.

"Кроме того, осенью готовится проведение в Минске форума с участием экспертов Мюнхенской конференции по безопасности. Вполне вероятно, что происходящее в Минске с независимыми СМИ может заметно скорректировать данные планы не в пользу Минска", - заключает эксперт.

Литовский политолог Витис Юрконис ничего необычного в деле Белты не видит. "В очередной раз была пауза, эпизод затишья и надежды, что, может быть, сейчас, вот на этот раз уж точно двинемся", - полагает он.

Он обращает внимание на время действий властей, которые политолог назвал репрессиями. "Возникает вопрос, кто наверху не предусмотрел возможные риски для репутации стрны или просто надеялись на, что ЕС отдыхает, поэтому опустят глаза на очередной инцидент с правами человека в Беларуси".

Так или иначе, говорит Юрконис, "суть режима не меняется".

"Можно покрасить фасад, адаптировать словарь, но логика остается прежней. И это разочаровывает больше всего, потому что происходящее вновь делает Беларусь объектом для тыкания пальцем на то, что сближение официального Минска с Европой при нынешней власти больше, чем на косметическом уровне вряд ли возможно,"- заключает эксперт.

Хозяйственный спор и выгода

Кроме изложенных выше предположений, глава БАЖ Бастунец упомянул и о конспирологической версии - заинтересованности в нынешних событиях российского руководства. Новость прошла по всем международным агентствам. ОБСЕ, ЕС, Совет Европы осудили действия белорусских властей. А это, по мнению собеседник, означает потери и ухудшение переговорных позиций с Западом.

"Есть версия, что за этим могут стоять люди, следующие указаниям Кремля, которому всё это выгодно на фоне попыток Беларуси декларировать позицию между Евразией и Европой, - размышляет Бастунец. - Когда происходят такие вещи балансирование нарушается. Я никаких версий не исключаю, но думаю, что это просто планомерное и целенаправленное движение белорусских властей в попытке подчинить всё информационное пространство себе".

"Это никакое не нарушение свободы слова, а хозяйственный, шитый белыми нитками спор. Главной причиной происходящего, я думаю, является желание властей посеять страх, запугать и показать, кто дома хозяин. Но я повторяю, что не исключаю никаких версий", - заключил собеседник.