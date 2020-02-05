"На прошлой неделе, в четверг, провели обследование, я рад, что достигнута полная ремиссия", – сказал Сквернялис.
"Это еще не до конца побежденный рак, это ремиссия, но мой пример должен стать хорошей вестью для людей с похожим диагнозом", - сказал глава правительства.
DELFI напоминает, что о том, что он болен онкологическим заболеванием, премьер-министр сообщил в конце августа 2019 года.
Он сказал, что после президентских выборов решил проверить свое здоровье и тогда у него обнаружили проблемы с лимфой. Он сказал, что диагноз - лимфома - был установлен только во время операции.
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