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На пресс-конференции, которая состоялась после заседания правительства Литвы, премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщил о преодолении ракового заболевания.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"На прошлой неделе, в четверг, провели обследование, я рад, что достигнута полная ремиссия", – сказал Сквернялис.

"Это еще не до конца побежденный рак, это ремиссия, но мой пример должен стать хорошей вестью для людей с похожим диагнозом", - сказал глава правительства.

DELFI напоминает, что о том, что он болен онкологическим заболеванием, премьер-министр сообщил в конце августа 2019 года.

Он сказал, что после президентских выборов решил проверить свое здоровье и тогда у него обнаружили проблемы с лимфой. Он сказал, что диагноз - лимфома - был установлен только во время операции.

ru.DELFI.lt
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