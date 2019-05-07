Досрочное голосование на выборах президента Литвы и в референдумах продолжается

Во вторник в муниципалитетах страны продолжается досрочное голосование по выборам президента и на двух референдумах - о расширении двойного гражданства и сокращении числа членов Сейма Литвы.
© DELFI / Andrius Ufartas

В Вильнюсе во второй день досрочного голосования проголосуют президент Даля Грибаускайте и лидер социал-демократов Гинтаутас Палуцкас.

На этих выборах и референдумах избиратели имеют больше времени для голосования в первый раз - пять дней, а не два, как в предыдущих голосованиях.

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Досрочное голосование проводится с 8 до 20 часов.

На пост президента баллотируются социал-демократ, еврокомиссар Витянис Повилас Андрюкайтис, философ Арвидас Юозайтис, член Европарламента Валентинас Мазуронис, экономист Гитанас Науседа, парламентарии Миндаугас Пуйдокас и Наглис Путейкис.

На этот пост претендуют также кандидат от "крестьян" премьер-министр Саулюс Сквернялис, кандидат в депутаты от консерваторов Ингрида Шимоните, глава Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей, депутат Европарламента Вальдемар Томашевский.

На референдуме о сокращении числа членов Сейма предлагается установить в Конституции 121 место вместо нынешних 141.

Для принятия предложенного положения достаточно более половины из тех, кто участвовал в референдуме, но не менее одной трети от общего числа избирателей. Активность должна быть более 50%.

Сокращение числа членов Сейма предлагается во исполнение обещания правящего большинства избирателям.

Референдумом о двойном гражданстве предлагается установить, что литовское гражданство не теряется "гражданином Литовской Республики по происхождению, который приобрёл гражданство страны, соответствующей критериям европейской и трансатлантической интеграции, выбранным Литовской Республикой".

В настоящее время в Конституции установлено, что, за исключением предусмотренных законом отдельных очень строгих случаев, никто не может быть одновременно гражданином Литвы и другого государства.

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