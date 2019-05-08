Досрочно на президентских выборах в Литве проголосовали 1,85% избирателей

Наиболее активными в досрочном голосовании были избиратели приморских Неринги (8,62%) и Паланги (3,63%), меньше всего досрочно голосовали в Шальчининкском (0,73%) и Вильнюсском (0,85%) районах.
На предыдущих президентских выборах в 2014 году за первые два дня досрочного голосования в нем приняли участие 2,97% избирателей, однако тогда досрочное голосование длилось меньше дней.
На этих выборах и двух референдумах у избирателей впервые больше времени для досрочного голосования – пять дней, а не два, как было прежде.
Досрочное голосование в самоуправлениях страны на этой неделе проходит с понедельника по пятницу, голосовать можно с 8 до 20 часов.
Свою волю досрочно выразила завершающая срок полномочий президент Даля Грибаускайте, лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис, председатель партии "Порядок и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис, лидер социал-демократов Гинтаутас Палуцкас.
В среду также началось голосование в специальных почтовых отделениях, то есть в больницах, домах спецухода, в армии, в местах лишения свободы. Как и прежде, в специальных почтовых отделениях голосование пройдет со среды по пятницу.
Голосование на дому состоится в пятницу и в субботу. На дому могут голосовать граждане 70 лет и старше, которые по состоянию здоровья не могут прибыть на избирательный участок.
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