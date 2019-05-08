Досрочно на президентских выборах в Литве проголосовали 1,85% избирателей

За два досрочного голосования свою волю на президентских выборах и референдумах изъявили 44700 или 1,85% избирателей.
© DELFI / Andrius Ufartas

Наиболее активными в досрочном голосовании были избиратели приморских Неринги (8,62%) и Паланги (3,63%), меньше всего досрочно голосовали в Шальчининкском (0,73%) и Вильнюсском (0,85%) районах.

На предыдущих президентских выборах в 2014 году за первые два дня досрочного голосования в нем приняли участие 2,97% избирателей, однако тогда досрочное голосование длилось меньше дней.

На этих выборах и двух референдумах у избирателей впервые больше времени для досрочного голосования – пять дней, а не два, как было прежде.

Статьи по теме:
Пранцкетис: президент Литвы показала плохой пример  (12)
Спикер Сейма Литвы не одобряет идею ухода "аграриев" в случае проигрыша на выборах

Досрочное голосование в самоуправлениях страны на этой неделе проходит с понедельника по пятницу, голосовать можно с 8 до 20 часов.

Свою волю досрочно выразила завершающая срок полномочий президент Даля Грибаускайте, лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис, председатель партии "Порядок и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис, лидер социал-демократов Гинтаутас Палуцкас.

В среду также началось голосование в специальных почтовых отделениях, то есть в больницах, домах спецухода, в армии, в местах лишения свободы. Как и прежде, в специальных почтовых отделениях голосование пройдет со среды по пятницу.

Голосование на дому состоится в пятницу и в субботу. На дому могут голосовать граждане 70 лет и старше, которые по состоянию здоровья не могут прибыть на избирательный участок.

Статьи по теме:

Голосовала президент Литвы: взяла лишь два бюллетеня из трех (70)

Президент Литвы Даля Грибаускайте досрочно...

Досрочное голосование на выборах президента Литвы и в референдумах продолжается

Во вторник в муниципалитетах страны продолжается...

В Литве проходит досрочное голосование на президентских выборах (32)

6 мая в Литве начинается досрочное голосование на...

Политика

Глава ГИК Литвы: Путейкис рискует лишиться 4600 евро

По словам председателя Главизбиркома Литвы Лауры...

Карбаускис признал: одному из кандидатов он предлагал отсупить (2)

8 мая в самоуправлении Каунаса досрочно на...

Лидер "Порядка и справедливости" голосовал за Сквернялиса (1)

Лидер литовской партии " Порядок и справедливость "...

Досрочно на президентских выборах в Литве проголосовали 1,85% избирателей

За два досрочного голосования свою волю на...

Пранцкетис: президент Литвы показала плохой пример (12)

Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис сказал,...

TOP новостей

Дети зарабатывают больше, чем родители: в свободной Литве у них появилось больше возможностей (23)

Новые возможности на рынке труда, нехватка...

В Литве появится третья дорога, на которой допустимая скорость будет 130 км/ч (20)

Отделение транзитного движение от местного, четыре...

Взаимоуважение между участниками движения: кому сложнее мотоциклисту или водителю авто

Для обеспечения безопасности на дорогах важно...

Карбаускис признал: одному из кандидатов он предлагал отсупить (2)

8 мая в самоуправлении Каунаса досрочно на...

Суд назначил Станисловасу Томасу 50 суток ареста за разбитую памятную доску (1)

Вильнюсский участковый суд 8 мая назначил...