Парламент не принял к рассмотрению проект закона о налоге на загрязняющие выбросы транспортных средств, который вызвал множество дискуссий: "за" проголосовали 30 депутатов, "против" – 36, а воздержались 34. Следующим голосованием он был передан для корректировки инициаторам.

Министр окружающей среды Кестутис Мажейка утверждает, что проект будет усовершенствован.

Согласно предложенному проекту, одноразовая плата будет вноситься при регистрации со следующего года автомобиля, и будет составлять от нескольких десятков евро до 1280 евро.

Плата, по словам министра, будет стимулировать людей приобретать менее загрязняющие автомобили и изменит структуру автопарка страны. За счет нее госбюджет должен пополниться почти 30 млн евро.