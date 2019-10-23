Парламент не принял к рассмотрению проект закона о налоге на загрязняющие выбросы транспортных средств, который вызвал множество дискуссий: "за" проголосовали 30 депутатов, "против" – 36, а воздержались 34. Следующим голосованием он был передан для корректировки инициаторам.
Министр окружающей среды Кестутис Мажейка утверждает, что проект будет усовершенствован.
Согласно предложенному проекту, одноразовая плата будет вноситься при регистрации со следующего года автомобиля, и будет составлять от нескольких десятков евро до 1280 евро.
Плата, по словам министра, будет стимулировать людей приобретать менее загрязняющие автомобили и изменит структуру автопарка страны. За счет нее госбюджет должен пополниться почти 30 млн евро.
Будущий еврокомиссар Синкявичюс уходит на месяц в отпуск по отцовству (1)
Баллотирующийся в Еврокомиссию министр экономики и...
Министр признает: в бюджете 2020 не реализованы соглашения по зарплатам учителей (1)
Министр образования Литвы Альгирдас Монкявичюс...
Доработать: Сейм вернул налог на загрязняющие выбросы автомобилей министерству (1)
Во вторник парламент Литвы отклонил предлагаемый...
Комитет Сейма продолжит расследование по вопросу Розовой (3)
В среду Комитет Сейма Литвы по национальной...
Литва и Япония подписали меморандумы в сфере энергетики и информтехнологий (7)
В рамках двухстороннего бизнес-форума Литва и Япония...
TOP новостей
На торговле подержанными авто уже сказалась угроза налога на загрязнение воздуха (2)
В начале этого года рынок автомобилей в Литве пошел на...
Владимир Познер в интервью DELFI: Сталина на Западе боялись, а Путина ненавидят (205)
"На Западе к Сталину , который, на мой взгляд, намного...
Эксперты выяснили причины смерти зайца в Алитусе: появилась официальная версия (56)
18 октября, т.е. на третий день большого пожара в Алитусе...
Лукашенко поручил продумать реагирование на размещение американских танков в Литве (9)
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил...
Мэр Алитуса: службы "проснулись" и преследуют компании, бесплатно кормившие пожарных (7)
Мэр Алитуса Нериюс Цесюлис в фейсбуке сообщил, что...