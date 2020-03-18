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Институции Евросоюза (ЕС) располагают данными о том, что российские государственные СМИ проводят кампанию дезинформации на Западе на тему коронавируса, показывает полученный агентством BNS документ.
Документ ЕС: СМИ России проводят кампанию дезинформации на тему коронавируса
© RIA/Scanpix

Аналитики Европейской службы внешнеполитической деятельности утверждают, что Москва стремится обострить кризис на Западе и подорвать доверие обществ к системам здравоохранения западных стран.

"Российские прокремлевские СМИ ведут "значительную кампанию дезинформации", чтобы обострить кризис со здравоохранением в странах Запада, в частности, путем подрыва доверия общественности к национальным системам здравоохранения", – говорится во внутреннем 9-страничном документе ЕС.

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В подготовленном в понедельник документе указано, что с 22 января в специальной базе данных ЕС зафиксировано почти 80 случаев дезинформации, связанной с Covid-19.

"Значительная кампания по дезинформации со стороны российских государственных и прокремлевских СМИ о Covid-19 продолжается", – говорится в документе.

По мнению аналитиков ЕС, "в прокремлевском контенте иногда продвигается идея о том, что коронавирус – это "человеческое творение, превращенное Западом в оружие".

В документе Европейской службы внешнеполитической деятельности упоминается и случай в Литве, когда в конце января были взломаны несколько новостных порталов и была распространена фейковая новость о том, что в Литве якобы заразился коронавирусом военнослужащий США. Эта фейковая новость была разослана и государственным институциям.

В обнародованной литовскими разведслужбами в феврале оценке угроз говорится, что Кремль использует направленную против зарубежных государств, в том числе и против Литвы информационную политику России как инструмент влияния.

Разведведомства утверждают, что координируемая на высшем уровне информационная политика России проводится в жизнь посредством целенаправленного распространения пропаганды и дезинформации.

Литовская разведка отмечает, что, создавая за рубежом оказывающие влияние пропагандистские образы, Россию пытаются представить в более выгодном свете, как более надёжную альтернативу "разваливающемуся Западу".

ru.DELFI.lt
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