В среду в Сейме Литвы перед парламентариями выступит бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ольга Литвиненко, которая выступит с докладом о ситуации в России и преследовании политических оппонентов власти.
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В ходе выступления Литвиненко расскажет членам Сейма об использовании Россией международных правовых актов в качестве инструмента для преследования за пределами РФ политических оппонентов Кремля.

Она также затронет вопрос об "Акте Магнитского", который был принят в Литве в конце 2017 года, с предложением дополнить список некоторыми теневыми "кассирами" Путина.

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Доклад Литвиненко затрагивает также известное в РФ и на международных рынках предприятие Phosagro, которое более десяти лет назад фактически путем рейдерского захвата было отчуждено у законных акционеров предприятия и передано приближенным к российскому президенту людям.

Предприятие ранее входило в состав холдинга Михаила Ходорковского Group Menatep Ltd и было захвачено приближенными к власти структурами после ареста Ходорковского. Ольга Литвиненко является дочерью одного из крупнейших акционеров Phosagro Владимира Литвиненко. Возникшие между дочерью и отцом политические разногласия вынудили Литвиненко покинуть РФ в 2011 году.

Ее отец, как утверждают в пресс-релизе организаторы ее выступления, один из приближенных к российскому президенту Владимиру Путину людей, пытался оказывать на дочь политическое давление в то время, когда она являлась депутатом парламента Петербурга, похитил ее ребенка и удерживает его противозаконно в РФ до настоящего времени, не позволяя дочери видеться с ним. Ольга была объявлена похищенной, что позволило судебным инстанциям РФ заморозить ее активы, тем самым лишив ее возможности бороться за похищенного ребенка.

В настоящее время контрольный пакет акций Phosagro находится в руках Андрея Гурьева и 19.35% акций предприятия (более 1 млрд долларов США) стали принадлежать Владимиру Литвиненко вскоре после ареста Ходорковского.

Отец Литвиненко является также ректором Санкт-Петербургского горного университета. Как лицо приближенное непосредственно к Путину он уже три раза был руководителем его штаба в Санкт-Петербурге во время президентских выборов, а также назначен им в 2018 году.

В настоящее время Ольга Литвиненко является гражданкой Польши, где проживает с мужем и еще тремя детьми.

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