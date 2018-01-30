Дочь "друга Путина" просит санкций для отца: он пособник прихода бандитов к власти

Парламент Литвы на прошлой неделе посетила дочь Владимира Литвиненко, одного из соратников президента России, Ольга. Она выступила с докладом и объяснила свое видение текущей ситуации в России на собственном примере.

"Я являюсь единственной дочерью одного из ближайших соратников Путина, мой отец Владимир Литвиненко, ректор Горного университета, три раза был начальником предвыборного штаба Путина в Санкт-Петербурге, стал им в четвертый раз в этом году и сделал Путину его фальшивую кандидатскую диссертацию", - такими словами начала свой доклад "Путинская Россия, инструмент преследования политических оппонентов Кремля" в Сейме Ольга Литвиненко, дочь самого богатого, как утверждают, ректора России.

В докладе она рассказала о коррупционных схемах своего отца, в которых он участвовал. По ее словам, мотивировочная часть его участия в этих схемах — руководство избирательным штабом Владимира Путина в Санкт-Петербурге: «Тем самым он был пособником прихода бандитов к власти и абсолютного уничтожения в России института прав человека».

© Sputnik / Scanpix

«Соответственно он участвовал в преступлениях против прав человека, входит в список доверенных лиц на псевдовыборах президента и пример его коррупцинной деятельности — это дело «Юкоса», когда основной актив предприятия этой компаний «Апатит» перешел к «Фосагро» после ареста Ходорковского. После этого отец является вторым держателем акций «Фосагро», - рассказала она DELFI.

Литвиненко утверждает, что это традиционная для России схема и «ситуация в России становится только хуже». Что привело к таким призывам дочери в отношении своего отца?

Ольга Литвиненко приходится дочерью другу Путина и автору его диссертации, которую нынешний российский президент защитил в 1997 году. В этом году в назначением ее отца на пост главы штаба Путина в Петербуге возникла заминка, во многом, как предполагают, связанная с непростыми отношениями в семье. Проживающая уже несколько лет в Польше дочь Ольга обвиняет отца в похищении ее дочери, что Литвиненко оформил опекунство и не отдает девочку своей матери. Сама Ольга значится в России официально похищенной. По ее словам, это сделано по ложному доносу отца, чтобы лишить ее активов и возможности бороться за дочь. Ольга также имеет польское гражданство.

Она утверждает, что Россия опасна для соседних стран и ЕС в первую очередь. Второй месседж, который она хотела в Литве передать странам ЕС, заключается в том, что «Россия хочет легальным образом осуществлять политические преследования и реализовывать политические амбиции».

«Соответственно, это купленные суды, правоохранительная система. Система - это право для избранных», - уверена она.

По мнению Ольги, убедиться в этом можно и на примере соглашений о правовой помощи : "Подписанные между странами ЕС и Россией соглашения заключались в девяностые годы с совсем другой страной, когда Россия не была под оккупацией путинским режимом, в ней не было института самодержавия». Однако речь, по ее словам, идет не только об уголовном праве, но и о гражданских делах, семейных делах: «В Польше, у меня чуть не отняли сына», - говорит она.

«В России покупается, продавливается любое судебное решение, даже в отношении гражданина ЕС, как в моем случае. Есть российское судебное решение, и оно подлежит формальной легализации на территории Польши. Казалось бы, мы говорим, что Россия — недемократическая страна, но при этому Путин пользуется тем, что в европейских странах превалирует право и какая бы ни была политическая ситуация, закон есть закон. Об этом мне говорили и в суде Польши. Соглашение между Россией и демократической европейской страной несет тайную угрозу проникновения российской политической воли, что способствует внутреннему разрушению политического строя в Европе», - убеждена она.

К слову, саму Ольгу тоже можно было в свое время назвать избранной. В 2007-2011 годах она, дочь влиятельного отца, была депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, работала во фракции "Справедливая Россия". Как отметили в разговоре с DELFI коллеги из Санкт-Петербурга, во времена ее депутатства она не была одним из видных ньюсмейкеров. Из ее фракции гораздо больше знали других людей. "Вообщем-то о ней узнали после ее отъезда из России и когда семейный скандал вышел в публичное пространство", - отметили петербургские журналисты. Однако Ольга делает акцент на том, что именно политические разногласия с отцом стали причиной их конфликта.

- Почему вы приехали в Литву? Литва как-то, по-вашему мнению, выделяется среди других стран?

- Во-первых, это связано с недавно принятым «Законом Магнитского», что очень актуально на фоне моего желания рассказать о преступлениях моего отца и предложить его кандидатуру на включение в санкционный список. Недавно я была в парламенте Латвии, там я впервые подняла этот вопрос. Эстония и Финляндия — ближайшие страны в нашем расписании, соседи России и близкого Путину города Санкт-Петербурга, который действительно имеет стратегическое значение. Я думаю, что самое главное начать с близких соседей, с которыми Россия имеет серьезные политические амбиции.

- Вы работали в Законодательном собрании Петербурга. Если в двух словах охарактеризовать систему изнутри, как это можно обрисовать для литовского читателя?

- Я была самым молодым депутатом парламента Петербурга, была избрана в 2007 году.

- Вы стали им в 24 года?

- Да. Естественно, я шла туда как молодой человек. Молодость в политике — это большой плюс. Я действительно хотела воплощать инициативы, которые бы реально помогли развивать район, оказывать помощь избирателям. И у меня были мысли по этому поводу.

К сожалению, оказавшись в парламенте, я поняла, насколько правящая партия задавила всех коррупционностью, указками, что нужно и что нельзя делать, как правильно голосовать и т.д. Когда я осознала, что не могу нажать на кнопку «против», если голосуют «за», у меня естественно произошел конфликт с отцом, потому что он хотел сделать меня послушным депутатом, чтобы я исполняла его политическую волю как проводника воли Кремля.

Безусловно, конфликт вышел на городской и общеевропейский уровень. Он похитил у меня дочь и этим хотел влиять на меня. Посадили пять моих помощников по сфабрикованным уголовным делам, и люди получили реальные тюремные сроки. Одному из них дали недавно 12 лет за убийство, которое он не совершал, кого-то посадили за рейдерство, за махинации с квартирами. Из-за воли одного приближенного к Путину человека у них разрушились семьи и практически ничего не осталось. Потому что он так захотел, по странной, ему одному понятной логике. (говоря об отце, Ольга заметно волнуется - DELFI). Зачем он посадил (руками Следственного комитета)? Чтобы ослабить мое политическое влияние. Люди сидят, что дальше — мы не знаем. И будут сидеть, пока есть путинский режим. Я думаю, что, несмотря на мои попытки по поводу моей дочери, я не смогу ее увидеть, пока не рухнет политический режим. Хотя я продолжаю делать все от меня зависящее и надеюсь.

- Вы в Россию можете сейчас приехать?

- К сожалению, нет. Во-первых, я похищена. Во-вторых, как только я начала писать новые запросы по поводу моей дочери, мне позвонил человек, представившийся следователем СК (который, кстати, входит к группу разыскивающих меня следователей), и мне было сказано, что есть новое уголовное дело семилетней давности, по которому меня на территории Польши хотят допросить пока как свидетеля. Посмотрим. Это элемент давления на меня через инструмент правоохранительной деятельности, которая в нормальной стране должна защищать от подобного ужаса.

- Что такое управление таким большим городом, как Петербург?

- Это безумно тяжелая работа, огромное хозяйство и очень сложно все это контролировать. Если мы говорим о политическом управлении, то у парламента должно быть гораздо больше функций, чем у правительства. Сейчас же голосование — это абсолютно формальные процедуры.

- Не каждый день общаешься с дочерью приближенного к российскому президенту Владимиру Путину человека. Это тяжело или облегчает жизнь?

- Если подчиняться системе, то, безусловно, как в любом коррумпированном государстве, это открыло бы многие двери, политические, экономические и коррупционные возможности. Но если ты не в этой системе, то весь этот механизм, огромный груз этого кладезя коррупции, цинизма обрушивается на человека. Со мной так получилось, он меня чуть не раздавил.

- Это случилось в какой-то определенный момент?

- Да, когда отец похитил мою дочь, и я решила за нее бороться. Я была депутатом, но это не играло роли, статус «друга Путина” превалирует. Когда я приезжаю и звоню в прокуратуру или милицию, они боятся. Начальник боится, прокурор боится, а главный прокурор его (отца) друг. Поэтому вся эта прогнившая система работала против меня. Безусловно, если ты не в системе, это страшно.

- Чем вас увлекли идеи Михаила Ходорковского, с которым вы сблизились уже находясь вне России?

- Поскольку я была депутатом, то имею опыт политической и законотворческой деятельности, поэтому хочу быть полезной оппозиции. Мои взгляды и взгляды Ходорковского похожи, мы верим в будущее России и хотим сделать все от нас зависящее, чтобы демократия вернулась. Я считаю, что мой политический опыт, опыт борьбы, ежедневной партийной и политической деятельности позволит внести достойный вклад в общее дело на благо восстановления демократии в России.

- Как в Законодательном собрании Петербурга в ваш период работы там смотрят вообще на деятельность оппозиции в России? Ее вообще замечают?

- Как сказал один человек, путинские люди живут в другой системе координат, у них другие понятия добра и зла, справедливости, законности, что можно, и что нельзя. К сожалению, сейчас в России считается, что Путин — это великий царь, который всех защищает, оберегает, если ты свой. Поэтому, если депутат свой и находится в правящей партии, то закон можно повернуть как угодно и он действует только в отношении избранных людей. Если говорить об отношении к акциям протеста, оппозиции, то, если бы они ее не боялись, наверное, многие из нас сейчас не были бы за границей. Они пытаются воздействовать на нас, чтобы оппозиция прекратила свою деятельность, сидела тихо, послушно. Безусловно, они боятся, и на нас оказывается давление, нас преследуют. Это общеизвестный факт.

- Как можно повлиять на происходящее в России, не находясь там?

- Санкции — это прекрасный и очень правильный механизм. Также я заявила в парламенте, что пересмотр соглашений с РФ о правовой помощи - это очень важный момент. Это тоже во многом пагубное влияние путинской России на европейское государственное устройство. Чем больше протестных акций, чем нас больше, чем мы громче и сплоченнее, тем больше возможность, что на услышат. Если хотя бы несколько человек в России откроют глаза и увидят, что происходит, это, возможно, будет пусть и минимальным, но вкладом в то, что Россия двинется по пути демократических преобразований, а не пути самодержавия.

- По вашему мнению, насколько в России сильна поддержка демократических сил?

- Если говорить о молодежи, то сколько Путин уже у власти? Целое поколение не видело уже ничего другого. Безусловно, молодежи объяснять, что такое демократия, - сейчас это все равно что слепому объяснять, как выглядит солнце. И ситуация будет ухудшаться, зависимость прямо пропорциональная. Чем дольше Путин у власти, тем меньше демократии.

Понятно, что много молодежи участвует в протестных акциях. Это героический поступок в нынешней России. Путинский режим настолько укоренился в сознании людей, искоренил понимание того, что ты как гражданин России имеешь право участвовать в управлении государством, что диктатура закона и права должна существовать вне зависимости от смены политических лидеров и не должно быть культа отдельной личности, которая владеет государством. Чем дольше Путин будет у власти, тем труднее будет все это искоренить. Вы помните из истории: за что вы? За конституцию. А кто такая Конституция? Не знаю, вроде новая царица.

К сожалению, я боюсь, чтобы такое не повторилось с сегодняшней молодежью. Та часть героической молодежи, которая требует демократии, когда ее получит, не будет знать, что с ней делать. Не будет самого понимания свободы, права, как это есть в Европе. Это была бы трагедия для России, потому что путинский режим — это не только крах экономики, это полное уничтожение России.

- Что бы вы назвали движущей силой политической системы сейчас?

- Страх и экономический интерес избранных. Экономический интерес и круговая порука местной олигархии. А остальное — страх.

- Его как-то преодолеть можно?

- Всю систему надо менять. Я этот страх ощутила на себе, когда вся машина правоохранительных органов обрушилась на меня и моих помощников.

- В плане дочери у вас меняется ситуация?

- Не меняется, сейчас я пишу запросы, подготовлено обращение в Страсбургский суд. Надеюсь, что это поможет.

- Как вы можете объяснить действия вашего отца в отношении вас?

- Это за гранью добра и зла. Институт самодурства в России никто не отменял. Этот человек обладает огромной властью и ради собственного "хочу", чтобы показать, какой он великий, поступился такими святыми принципами, как семья, дети. Святыми вещами. Это наглядный пример вседозволенности путинской системы. Если бы он не был человеком Путина, может быть, все было бы по-другому. Но он — человек Путина, и я здесь абсолютно бессильна.

- Скоро выборы президента. Чем ситуация отличается от 2012 года?

- Она стала только хуже. Путинский режим еще больше укоренился, стал более бессовестным, использует полицию и прокуратуру для уничтожения политических противников. Любое движение в сторону от Путина нам наглядно продемонстрировало «Болотное дело», другие протестные акции. Людей уже не стесняются просто так сажать, принимать псевдорешения псевдосуда. Страх укореняется, на страхе и зиждется эта власть.