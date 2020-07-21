"Документы подали 22 партии, 332 самовыдвиженца, 28 - претендентов, если сравнить данные с теми, что были в 2016 году, то тогда самовыдвиженцев было 358, политических партий – 19, и еще 25 претендентов", – сказала глава Главизбиркома Лаура Матийошайтите.
Претенденты должны собрать 1000 подписей, их должны собрать и кандидаты от партий в одномандатных округах.
"Подписи собирают те, кто самостоятельно выдвигает свою кандидатуру в одномандатном округе, до 27 августа надо собрать 1000 подписей", – сказала глава ГИК.
Матийошайтите подтвердила, что "Порядку и справедливости" отказали в регистрации, поскольку она не могла даже подавать заявку.
Бывший лидер партии "Порядок и справедливость" и глава новой партии "Свобода и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис сказал, что намерен обращаться в прокуратуру в связи с возможной фальсификацией документов.
Съезд делегатов партии в июне решил ликвидировать партию и присоединиться к новой силе - "Свобода и справедливость".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экономист предупреждает: цены в Литве по-прежнему будут удивлять (3)
Цены в Литве поднимаются быстрее, чем в других странах...
В Литве в скором времени не будут выдавать больничные в случае самоизоляции (16)
Глава Вильнюсского департамента национального центра...
Президент Ассоциации помощи онкобольным подозревается в торговле влиянием сейчас он задержан (8)
Служба спецрасследований (ССР) Литвы во вторник...
Провизоры предупреждают жителей Литвы: система не работает, ситуация сложная (17)
В понедельник ливень нанес ущерб Центру реестра,...
Опыт отдыхавшего в Литве латыша: в Швянтои дешевле, но больше туда не поеду (30)
Не секрет, что в этом году из-за коронакризиса большую...