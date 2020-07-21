"Документы подали 22 партии, 332 самовыдвиженца, 28 - претендентов, если сравнить данные с теми, что были в 2016 году, то тогда самовыдвиженцев было 358, политических партий – 19, и еще 25 претендентов", – сказала глава Главизбиркома Лаура Матийошайтите.

Претенденты должны собрать 1000 подписей, их должны собрать и кандидаты от партий в одномандатных округах.

"Подписи собирают те, кто самостоятельно выдвигает свою кандидатуру в одномандатном округе, до 27 августа надо собрать 1000 подписей", – сказала глава ГИК.

Матийошайтите подтвердила, что "Порядку и справедливости" отказали в регистрации, поскольку она не могла даже подавать заявку.

Бывший лидер партии "Порядок и справедливость" и глава новой партии "Свобода и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис сказал, что намерен обращаться в прокуратуру в связи с возможной фальсификацией документов.

Съезд делегатов партии в июне решил ликвидировать партию и присоединиться к новой силе - "Свобода и справедливость".