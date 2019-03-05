Общественный избирательный комитет "Вильнюсский "Медведь" в своем списке мог похвастаться правнуком известного поэта Адама Мицкевича, гражданином Франции Романом Алексисом Кристианом Горецким-Мицкевичем, однако комитет не получил ни одного мандата в Вильнюсском горсовете, избирателей не заинтересовали и другие граждане Франции, Испании, Беларуси из этого списка.

Координатор комитета Зигмунд Клоновский утверждает, что иностранные граждане интересуются возможностью участия в муниципальной власти, поскольку надеются внести вклад в решения проблем, которые возникают и у них самих.

В политической жизни столицы хотел участвовать и рожденный в Колумбии обладатель двойного гражданства, музыкальный исполнитель Юргис Диджюлис. Избранный им комитет "Общественный Вильнюс" не получил ни одного места в горсовете. Удача не сопутствовала и баллотировавшейся с комитетом "Город Гедиминаса" гражданке Эфиопии, проживающей в Литве предпринимательнице Эскедра Маштавичене - ее комитет также остался без мандатов.

Присоединившийся к команде мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса и рожденный в Уругвае литовец Римантас Ляонавичюс, обладающий двойным гражданством, также не прошел в горсовет.

Участвовавший выборах в Клайпеде комитет "Титов и правосудие" получил на выборах два мандата, однако находившиеся в его списке два гражданина Литвы не были избраны. Эту информацию BNS подтвердил лидер списка, баллотировавшийся в мэры Клайпеды Вячеслав Титов.

В горсовет Висагинаса с комитетом "Висагинас – это мы“ баллотировались целых 6 граждан России, Украины и Беларуси. Однако никто из них не прошел в горсовет. У всех шести иностранцев есть разрешение на постоянное проживание в Литве.

Иностранцы баллотировались на выборах и по партийным спискам. Несколько иностранных кандидатов были у Литовского союза крестьян и "зеленых", партии "Порядок и справедливость", Литовской социал-демократической партии и у других.

На выборах баллотировались 43 гражданина других государств: 17 - граждан России, 6 - Украины, 7 – Беларуси, по два гражданина Соединенного Королевства и Франции, по одному Армении, Эфиопии, Испании, Италии, Колумбии, Латвии, Уругвая, Венесуэлы и Германии.

В Вильнюсе и Висагинасе баллотировались по 14 кандидатов, указавших иностранное гражданство.

По предварительным данным Главной избирательной комиссии, ни один из кандидатов, указавших иностранное гражданство не прошел в советы самоуправлений.

Первый раз иностранец был избран в муниципальный совет в Литве на прошлых выборах в 2015 году. Тогда в Вильнюсе мандат получил кандидат Либерального движения, гражданин Великобритании Марк Адам Гарольд.