В среду сейм Литвы принял соответствующие поправки к законам.
"Ненормально, когда один человек занимает это место 30 лет. Мир культуры все же динамичен, меняется и определенная ротация новых идей, приход новых личностей необходима", - сказал парламентский либерал Арунас Гялунас.
Принятые на должности бессрочно руководители библиотек, музеев смогут с их согласия занимать должности до 30 июня 2023 года. Это будет считаться их первым сроком полномочий.
Для руководителей также установлено требования безупречной репутации.
Сейм Литвы призывает президента России освободить Олега Сенцова (24)
Сейм Литвы в среду призвал президента России...
Для глав культурных учреждений в Литве установлены сроки полномочий и требования репутации (1)
Руководители музеев, библиотек, театров, концертных...
В парламенте Литвы предлагают пересмотреть закон о люстрации (2)
Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО)...
Литва выработала Национальную стратегию кибербезопасности (1)
Министерство обороны Литвы впервые выработало...
Юго-восточной Литве - план по сокращению отставания на 60 млн евро (2)
В среду министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас...
TOP новостей
Сейм Литвы призывает президента России освободить Олега Сенцова (24)
Сейм Литвы в среду призвал президента России...
Паланга поменяла свое лицо: ни чебуреков, ни парней в трениках (40)
В Паланге, чтобы попасть на пляж, надо пройти по улице...
Евреи Литвы критикуют решение праздновать годовщину восстания 1941 года (12)
Еврейская община Литвы 27 июня раскритиковала решение...
Литва и Беларусь: похолодание в политике экономику не подморозило (32)
Каждый десятый белорус, по данным литовского...
Науседу ждут хорошие новости: его рейтинг растет (22)
Самые яркие из возможных кандидатов на пост президента...