В среду сейм Литвы принял соответствующие поправки к законам.

"Ненормально, когда один человек занимает это место 30 лет. Мир культуры все же динамичен, меняется и определенная ротация новых идей, приход новых личностей необходима", - сказал парламентский либерал Арунас Гялунас.

Принятые на должности бессрочно руководители библиотек, музеев смогут с их согласия занимать должности до 30 июня 2023 года. Это будет считаться их первым сроком полномочий.

Для руководителей также установлено требования безупречной репутации.