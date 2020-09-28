"Длинные руки КГБ": обращение литовца к белорусам с зарядом пророссийской пропаганды

Мы проверили видео: сам блогер упоминается в отчетах литовской госбезопасности как активный распространитель пророссийской пропаганды, а факты, которые он преподносит в сенсационной манере, являются на самом деле клише пророссийского нарратива о Литве.

1) Блогер в своем видео (4,22 – 5,16 минута) утверждает, что надпись на мемориальной доске уравнивает Гестапо, известную своей жестокостью политическую полицию нацистской Германии, и отвечающее за безопасность Советского Союза - КГБ.

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"Истоки КГБ и ее сотрудников - в таких печально известных своими репрессиями и преступлениями организациях как ЧК, ГППУ, НКВД, МГБ. Именно эти организации уничтожали тысячами, десятками и сотнями тысяч мирных жителей, подвергали их репрессиям. Все это - хорошо известные факты. Точно такой же факт, как то, что в Катыни сотрудники НКВД после приказа высшего политического руководства СССР расстреляли около 22 тысяч польских граждан – 14,5 тысяч польских военнопленных и около 7,3 тысяч гражданских лиц. Надпись на табличке на здании, в котором находится музей Оккупации и борьбы за Свободу является прежде всего констатацией факта, что и Гестапо, и КГБ размещались именно в этом здании. И именно в этом здании сотрудники этих организаций планировали акты террора, репрессий и убийств”, - комментирует для ru.Delfi.lt Арвидас Анушаускас, историк и член Сейма Литвы, который специализируется на исследовании преступлений и деятельности КГБ на территории Литвы.

2) Автор видео (6,57 – 8,05 минута видео) дает понять, что службы безопасности Литвы фактически создавались сотрудниками КГБ, перешедшими на сторону получившей независимость Литвы. Даже называно конкретное число – 30 человек.

"Во время восстановления независимости Литва не воспользовалась существующими на ее территории структурами КГБ. Более того, КГБ было объявлено иностранной организацией, которая нелегально ведет деятельность на территории Литвы. Несколько, подчеркиваю, именно несколько, а не тридцать человек, перешли из КГБ в структуры безопасности независимой Литвы, где и проработали какое-то время. Но важно понимать, что они не были ни создателями служб безопасности независимой Литвы, ни ее самыми ценными сотрудниками. Несколько позже они приняли решение уволиться, поэтому, думаю, утверждать, что они сыграли какую-то решающую роль в становлении служб безопасности Литвы, как минимум, опрометчиво", - подчеркивает Анушаускас.

3) Блогер также утверждает (8,05 – 9,30 минута видео ), что в Литве засекречены имена и фамилии бывших сотрудников и работников КГБ, чтобы дать последним возможность беспрепятственно сохранить власть в стране и управлять демократическим государством.

"Около тысячи бывших агентов КГБ воспользовались возможностью, предоставленной им государством, и признались в работе на КГБ. Каждый из этих людей обязался в случае попытки разведслужбы другого государства повторно его завербовать сообщить в Департамент государственной безопасности. Благодаря этому удалось приостановить попытки разведслужб недружественных нашей стране государств воспользоваться бывшими сотрудниками КГБ для своей деятельность. В ФСБ до сих пор не знают, кто из их бывших агентов сознался в работе на КГБ. Дискуссии в политической сфере страны в основном идут о том, можно ли рассекретить документы не КГБ, а собранные органами литовской безопасности. Так что, закон о засекречивании как раз дал возможность желающим сознаться в своей деятельности для КГБ", - подводит итоги Анушаускас.

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