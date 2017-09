"Мы были бы очень благодарны, если бы в ваших статьях больше не использовался термин "бывшие советские республики", и чтобы признанные на международном уровне исторические факты отражались должным образом", – сказано в письме дипломатов, адресованном редактору Le Monde Люку Броннеру. В письме также сказано, что Эстония, Литва и Латвия "в 1940 г. вступили в СССР не добровольно, они были включены в союз в результате военной аннексии". По этой причине "большая часть стран мира, включая Францию, никогда не признавали аннексию стран Балтии". Дипломаты также отметили, что после распада СССР в этом регионе новые государства не возникли; страны Балтии восстановили свою независимость. Это письмо было написано после того, как недавно в издании напечатали карту, на которой Эстонию, Латвию и Литву назвали "бывшими советскими республиками".











