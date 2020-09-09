Он сказал BNS, что приехал он сам, а вместе с ним дипломаты Чехии, Словакии, Швеции, Австрии, Румынии и других стран.

"Мы вместе. Мы получили сигналы, что в ее квартиру звонят неизвестные люди, вероятно, представители безопасности или милиции. Так что (...) мы решили, что (С. Алексиевич - ред.) может грозить задержание, так как С. Алексиевич - последний член Координационного совета, который не задержан или не уехал из Беларуси", - сказал BNS А. Пулокас.

По его словам, С. Алексиевич чувствует себя хорошо и готова оставаться в стране.

"Есть разные варианты, но пока кажется, что Светлана склонна просто оставаться там, где она находится - в своей квартире и быть символом и героем белорусского народа, белорусов, личностью, которая будет и в дальнейшем объединять и показывать внутренний, свой путь", - сказал дипломат.

С. Алексиевич - член президиума Координационного совета. 26 августа она была вызвана на допрос в Следственный комитет Беларуси в качестве свидетеля в деле Координационного совета и тогда отказалась давать показания.

Сейчас практически все члены президиума Координационного совета задержаны или изгнаны из Беларуси.