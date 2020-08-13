"Диктатор с окровавленными руками /#LukashenkoLeaveNow . Ты сам выбрал свою судьбу - у тебя нет будущего на белорусской земле", - написала Д. Грибаускайте в своем твиттере по-английски.
Dictator with bloody hands #LukashenkoLeaveNow . You made your destiny- no future on Belorussian soil— Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) August 13, 2020
Активисты, не признающие победу А. Лукашенко на президентских выборах в Беларуси, на этой неделе продолжают акции протеста. Силовые структуры задержали во время этих акций тысячи людей. Запад осудил Минск за избыточное применение силы, Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции для должностных лиц, ответственных за насилие и фальсификацию выборов.
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