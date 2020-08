"Диктатор с окровавленными руками /#LukashenkoLeaveNow . Ты сам выбрал свою судьбу - у тебя нет будущего на белорусской земле", - написала Д. Грибаускайте в своем твиттере по-английски.

Dictator with bloody hands #LukashenkoLeaveNow . You made your destiny- no future on Belorussian soil