"Принятие такого закона усилит угрозу для государства, уязвимость страны и общества, сделает возможной более активную деятельность служб России и Белоруссии, ухудшит ситуацию в плане контрразведки", - сказала в четверг BNS представитель ДГБ Аурелия Каткувене.

По ее словам, сейчас Россия располагает большей частью архивов, но она не знает, кто сделал признание, так что принятие закона позволит Москве пытаться шантажировать непризнавшихся экс-сотрудников КГБ.

Кроме того, по словам А. Каткувене, сделавшие государству признание бывшие сотрудники КГБ прошли инструктаж, как защититься от вероятного влияния.

В обнародованном в марте этого года отчете разведведомств Литвы говорится, что разведывательные службы России при вербовке граждан Литвы все еще пользуются находящейся в российских архивах засекреченной информацией о бывших агентах КГБ в Литве.

"Российская разведка ищет и пытается компрометировать бывших секретных сотрудников служб Советского Союза, которые это не декларировали и сейчас работают в государственных структурах Литвы, а также располагают интересующей разведслужбы России информацией или могут повлиять на принимающиеся решения", - говорится в отчете.

Сейм Литвы в четверг дал "зеленый свет" рассмотрению инициативы Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС) предать огласке тайну, которую государство обещало хранить - обнародовать фамилии сделавших добровольное признание бывших сотрудников КГБ.

Теперь проект рассмотрят профильные комитеты сейма. Вернуться к этому вопросу парламент планирует на осенней сессии.

Сейчас закон предусматривает, что фамилии сделавших признание бывших сотрудников КГБ будут храниться в тайне 75 лет.