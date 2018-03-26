Россия может попытаться оказать влияние на предстоящие в следующем году выборы президента Литвы и использовать для этого кибернетические операции, предупредила в понедельник литовская разведка.
Cyber attack
© Shutterstock

"Вполне вероятно, что российские хакеры постараются повлиять на выборы, которые будут проходить в Литве", - говорится в обнародованной Департаментом госбезопасности (ДГБ) и военной разведкой традиционной оценке угроз.

Статьи по теме:
Глава ДГБ Литвы: мы хотим обратиться к обществу  (153)
Головокружительная карьера: от амбициозного пресс-секретаря в Вильнюсе до российского шпиона в США  (62)

В отчете говорится, что в последнее время "российские разведывательные службы особенно интересовались выборами президента Литвы, намеченными на 2019 год".

Литовские службы обратили внимание на то, что на результаты выборов в других странах Москва пыталась повлиять, "распространяя дезинформацию и пропаганду через СМИ, социальные сети, посредством кибернетических операций".

"Вполне вероятно, что с приближением выборов президента Литвы, Европарламента и советов самоуправлений Литвы 2019 года Россия попытается получить немалое влияние на политические и общественные процессы в Литве, постарается, чтобы благоприятствующие ей политические силы выдвигали кандидатов на выборах и получили своих представителей в органах власти", - говорится в документе.

Россию в последнее время обвиняли во вмешательстве в выборы президентов США и Франции.

Граждане будут выбирать нового президента в мае следующего года. В 2019 году также состоятся муниципальные выборы и выборы в Европарламент.

В прошлом году разведка сообщила, что из-за выборов в сейм 2016 года российские разведслужбы особенно старались собрать информацию о внутриполитических процессах, вербовали на территории России жителей Литвы, у которых даже нет возможностей в плане разведке, однако о вмешательстве в выборы упоминаний не было.

Как и в прежние годы, литовская разведка называет главной угрозой нацбезопасности агрессивную политику России.

В оценке за этот год указано, что наращивание национальных военных мощностей Балтийских стран и дислоцированных в регионе военных мощностей Альянса снижет вероятность того, что Россия решится применить силу против Балтийских стран.

Как отмечают разведведомства, несмотря на то, что оборонный бюджет России в прошлом году уменьшился, Москва сохраняет свое главное преимущество - генерирование вооруженных сил и принятие решений.

В документе говорится, что, понимая военное преимущество НАТО, Россия добивается "внутренней дезинтеграции" Альянса.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Комитет Сейма получил новую оценку угроз национальной безопасности (20)

В среду Комитет парламента Литвы по национальной...

В отчете ДГБ - внимание к СМИ и экс-депутату (5)

Департамент Госбезопасности Литвы ( ДГБ ) в...

Политика

В ожидании высылки дипломатов посол РФ вызван в МИД Литвы (56)

Посол России в Литве Александр Удальцов в...

Президент Литвы выразила соболезнования в связи с пожаром в России (2)

Президент Литвы Даля Грибаускайте выразила глубокие...

ДГБ: Россия может попытаться повлиять на выборы президента в Литве (113)

Россия может попытаться оказать влияние на предстоящие...

Глава МИД Литвы встретился с находящимся в Вильнюсе Ходорковским (27)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в...

Литовский европараментарий оказался в неприглядном списке издания Politico (22)

Представитель консерваторов в Европарламенте...

TOP новостей

В ожидании высылки дипломатов посол РФ вызван в МИД Литвы (56)

Посол России в Литве Александр Удальцов в...

Количество погибших во время пожара в кемеровском торговом центре увеличилось до 64 Обновлено (132)

Число погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя...

Весенней ад на дорогах: в каком случае без суда ни шагу (7)

Весной водители должны внимательно следить за...

Девушка из Литвы участвует в конкурсе красоты Queen USSR Dubai (5)

Неоднозначно оцениваемый конкурс Miss USSR UK - не...

ДГБ: Россия может попытаться повлиять на выборы президента в Литве (113)

Россия может попытаться оказать влияние на предстоящие...