"Вполне вероятно, что российские хакеры постараются повлиять на выборы, которые будут проходить в Литве", - говорится в обнародованной Департаментом госбезопасности (ДГБ) и военной разведкой традиционной оценке угроз.

В отчете говорится, что в последнее время "российские разведывательные службы особенно интересовались выборами президента Литвы, намеченными на 2019 год".

Литовские службы обратили внимание на то, что на результаты выборов в других странах Москва пыталась повлиять, "распространяя дезинформацию и пропаганду через СМИ, социальные сети, посредством кибернетических операций".

"Вполне вероятно, что с приближением выборов президента Литвы, Европарламента и советов самоуправлений Литвы 2019 года Россия попытается получить немалое влияние на политические и общественные процессы в Литве, постарается, чтобы благоприятствующие ей политические силы выдвигали кандидатов на выборах и получили своих представителей в органах власти", - говорится в документе.

Россию в последнее время обвиняли во вмешательстве в выборы президентов США и Франции.

Граждане будут выбирать нового президента в мае следующего года. В 2019 году также состоятся муниципальные выборы и выборы в Европарламент.

В прошлом году разведка сообщила, что из-за выборов в сейм 2016 года российские разведслужбы особенно старались собрать информацию о внутриполитических процессах, вербовали на территории России жителей Литвы, у которых даже нет возможностей в плане разведке, однако о вмешательстве в выборы упоминаний не было.

Как и в прежние годы, литовская разведка называет главной угрозой нацбезопасности агрессивную политику России.

В оценке за этот год указано, что наращивание национальных военных мощностей Балтийских стран и дислоцированных в регионе военных мощностей Альянса снижет вероятность того, что Россия решится применить силу против Балтийских стран.

Как отмечают разведведомства, несмотря на то, что оборонный бюджет России в прошлом году уменьшился, Москва сохраняет свое главное преимущество - генерирование вооруженных сил и принятие решений.

В документе говорится, что, понимая военное преимущество НАТО, Россия добивается "внутренней дезинтеграции" Альянса.