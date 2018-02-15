Такие поправки к закону о лотереях в секретариате парламента зарегистрировали старосты фракций соцдемов и "крестьян" Андрюс Палёнис и Рамунас Карбаускис.
По их словам, подготовить такой проект из заставила сложившаяся ситуация - все больше детей покупает лотерейные билеты и участвует в лотереях, которые представляют собой упрощенный вариант азартных игр. По мнению депутатов, это поможет защитить детей до 16 лет от риска зависимости от азартных игр.
"Всеми признано, что азартные игры представляют большой риск, со временем может развиться зависимость - неумолимое желание играть, несмотря на отрицательные последствия. Чтобы защитить самую уязвимую группу - несовершеннолетних, законом запрещено играть в азартные игры лицам до 18 лет. (...) Поскольку лотерея представляет собой упрощенную форму азартных игр, которая также может перерасти в зависимость и склонность к игре, (...) предлагается для защиты детей ограничить возраст участников лотерей", - сказали авторы проекта.
По их данным, похожая практика применяется и в других странах. Например, в Великобритании лотерейные билеты могут приобретать лица не младше 16 лет, в Швеции и США (в некоторых штатах с 21 года) - с 18 лет.
В Литве на данный момент нет возрастного ограничения для участников лотерей.
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