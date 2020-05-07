Такой проект зарегистрировали депутаты-консерваторы Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис. Они считают, что это побудит общество обратить внимание на противоречивый исторический рассказ о позитивной роли СССР и его победе во Второй мировой войне, а также побудит, взглянуть на действия СССР в общем, будет воспитывать историческое самосознание граждан Литвы.

"Литва должна быть заинтересована в том, что при оценке ВМВ надо охватывать всю ее историю целиком и конкретно все страны, ответственные за военные преступления военных и послевоенных лет",– сказали авторы проекта.

По их словам, этот день не дублирует памятный день 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма и 1 сентября - день начала ВМВ.

"Этим памятным днем хочется обратить внимание на роль коммунистической России, доказанную историческими фактами, и ее ответственность за развязку ВМВ и последствия этих действий для народов Европы. 17 сентября выбрали потому, что в этот день, в 1939 году, СССР вошел в Польшу, на которую напали нацисты, встав на сторону Адольфа Гитлера и подтвердив наличие тайного сговора с фашистской Германией, о котором умалчивалось", – сказано в документе.

В нем отмечено, что принять такой проект побудили и информационные атаки РФ против Литвы и других стран Восточной и Центральной Европы.

"В отличие от потерпевшей поражение Германии Россия, которая объявила себя правопреемницей СССР, до сих пор не признает свою вину за начало войны и совершенные во время войны преступления. Вину за Холокост, который совершали при сотрудничестве с нацистами, этнические чистки, ссылки жителей, убийства политических оппонентов и др. сваливают на порабощенные тогда советской и нацистской властью народы, включая литовцев, латышей, эстонцев, поляков и украинцев. Такое сваливание вины искажает историческую правду, вводит в заблуждение и наносит вред имиджу этих стран в мире",– сказано в пояснении к документу.