"Мы обязаны сохранить социал-демократические ценности в Литве, ради благополучия людей защитить правящую левую коалицию. Соратники, которые в силу разочарования или необоснованного игнорирования покидают Социал-демократическую партию, не могут оставаться за пределами политической жизни Литвы. Мы не можем оставаться безразличными к призывам соратников сохранить политическую организацию с классическими социал-демократическими идеями. Мы надеемся на вашу твердую поддержку не только на словах, но в делах и, поэтому, приглашаем объединиться в новую социал-демократическую партию", - говорится в обращении восьми депутатов парламентской Социал-демократической фракции труда, которое получило BNS.

Заявление распространено от имении парламентариев Киркиласа, Альгирдаса Буткявичюса, Андрюса Палёниса, Юозаса Бернатониса, Риманте Шалашявичюте, Римантаса Синкявичюса и Артураса Скарджюса.

Эти бывшие влиятельные старожилы ЛСДП несколько недель назад покинули партию, не дожидаясь окончательного исключения из нее за то, что не подчинились решению партийного совета уйти в оппозицию.

Упомянутые парламентарии в парламенте подписали коалиционное соглашение фракций с правящими "крестьянами".

Киркилас в пятницу сказал BNS, что новая партия будет называться так, как и фракция - Литовская социал-демократическая партия труда.

По словам Киркиласа, планируют, что необходимые для учреждения 2000 подписей учредителей удастся собрать за месяц.

Между тем, экс-премьер Буткявичюс в пятницу сказал BNS, что мало знает о новой партии и пока не решил, действительно ли он будет участвовать в ее создании.

Покинувшие несколько недель назад ЛСДП так называемые "бунтовщики" заверяли, что не намерены раскалывать партию, создавать новые объединения и иным образом вредить партии, которую сами же и создали. Они также отмечали, что надеются вернуться в партию через два года.