Комитету по делам культуры поручено рассмотреть и объединить оба проекта – выдвинутые Комитетом по делам культуры и оппозиционными консерваторами. К этим поправкам Cейм планирует вернуться на весенней сессии.

Согласно зарегистрированным почти две недели назад Комитетом по делам культуры поправкам, в СМИ может быть запрещено размещение информации, посредством которой, в частности, "может быть, например, искажена историческая память Литовской Республики, стимулироваться недоверие и недовольство состоянием Литвы и ее институтов, демократическим строем, обороной страны, которая может иметь целью стремление к углублению национального и культурного размежевания, ослаблению национальной самобытности и гражданственности, ослаблению решимости граждан защищать свое государство или иные пути оказания направленного против интересов национальной безопасности Литовской Республики влияния на демократию, выборные процессы, партийную систему страны".

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Такую формулировку предложила комитету Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ), отмечая необходимость перенесения в национальное право обновленной директивы ЕС об аудиовизуальных СМИ.

Эксперты в области СМИ подвергли эти поправки критике как вызывающие обеспокоенность и назвали их вмешательством в мнение людей.

Зарегистрированные комитетом запреты внесены в Национальную стратегию безопасности. Там они названы в качестве информационных угроз.

Оппозиционные консерваторы, в свою очередь, подготовили другой вариант поправок.

Согласно варианту консерваторов запрещалась бы "дезинформация, распространяемая другими государствами и связанными с ними субъектами, подстрекательства к войне и нетерпимости, прочая необоснованная, вводящая в заблуждение информация, направленная против интересов национальной безопасности Литвы, целью которой является поощрение недоверия и недовольства Литовским государством, демократическим порядком, обороной страны, попытки дискредитировать членство Литвы в НАТО, мощности и способности НАТО защищать своих союзников, снижать решимость граждан защищать свое государство, а также информационная деятельность других государств и связанных с ними субъектов, целью которой является оказать влияние на демократические и выборные процесс в стране".

В этом же проекте предлагается предоставить ЛКРТВ возможность срочно реагировать на распространение запрещенной информации и в течение 72 часов остановить телевизионные программы без решения суда, в ситуации, когда стремятся оказать влияние, направленное против интересов нацбезопаснности страны, демократии, партийной системы, избирательных процессов.