В среду Комитет по иностранным делам (КИД) Cейма Литвы обсудит, как поступать парламентариям в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в связи с возвращением в эту организацию представителей России.
Juozas Bernatonis
© DELFI / Andrius Ufartas

Россия была лишена права голоса в 2014 году в ответ на аннексию Крыма. В июне организация, действующая в Страсбурге, решила разрешить России вернуться.

Глава КИД Юозас Бернатонис заявил, что литовский Сейм вместе с парламентами других Балтийских стран может выразить строгий протест в связи с отменой санкций, блокировать инициативы России или самоудалиться на ограниченный срок.

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Политик не одобряет предложение полностью покинуть ассамблею, поскольку это лишь ослабит голос критиков России, а позднее будет сложно вернуться.

"Рассматривается временный выход, скажем на одну сессию или на полгода. Другой вариант – блокировать инициативы России. Более жесткими действия возможны, если Россия решится привести так называемых представителей, избранных в Крыму", – сказал BNS Ю. Бернатонис.

Возвращению России в наибольшей степени сопротивляются Балтийские страны, Польша, Украина и Грузия. Они утверждают, что уступки лишь поощрят агрессивные действия Москвы.

Сторонники возврата РФ отмечают, что полный уход России преградит путь для защиты прав россиян в Европейском суде по правам человека, кроме того, для организации важен финансовый вклад Москвы.

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