Авторы открытого обращения призвали президента Г. Науседу "на высшем уровне поддержать вовлечение Тайваня во встречи ВОЗ, её деятельность и механизмы, а также поддержать его полноправное участие во Всемирной ассамблее здравоохранения".
Они также призвали президента инициировать меры, направленные на то, чтобы Тайвань мог участвовать в деятельности других организаций ООН, инициировать открытие экономического представительства Литвы в Тайване и поднять вопрос о признании Тайваня в Евросоюзе (ЕС).
Авторы обращения утверждают, что Литве следует продемонстрировать Тайваню солидарность, оценив его прогресс в борьбе с распространением коронавируса, а также поддержку со стороны Тайваня Литве в годы советской оккупации и при восстановлении независимости.
"Хотя реакция Тайваня на пандемию коронавируса цитируется как мировой образец доброй практики, Китай препятствует участию Тайваня в (деятельности) ВОЗ даже на правах наблюдателя, обмену им положительным опытом и своевременному получению им важной информации для борьбы с пандемией", - говорится в письме.
"Мы считаем, что теперь, по прошествии тридцати лет после 11 марта, Литва сама созрела для того, чтобы продемонстрировать свои обязательства перед основополагающими конституционными ценностями свободы и демократии, выразив подобную поддержку Тайваню", - утверждают авторы.
По их мнению, развитие политических и дипломатических отношений Литвы с Тайванем также стало бы "хорошим поводом для более тесного сотрудничества" с США.
Письмо подписали 50 парламентариев, включая вице-председателя сейма, "агрария" Арвидаса Некрошюса, лидера оппозиции и председателя партии консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса и главу либералов Викторию Чмилите-Нильсен.
Свои подписи под обращением также поставили десятки известных представителей культуры, науки и искусства.
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