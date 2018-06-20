"(В этом Сейме - BNS) нет сознательно, секретно сотрудничавших", - сказала BNS во вторник Тересе Бируте-Бараускайте.
Так она ответила на заявление депутата Збигнева Единского о том, что Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы не проверяет достоверность данных в анкетах кандидатов в графе об их связях с КГБ.
По закону, кандидаты в члены Сейма и в президенты обязаны указывать, сотрудничали ли они с репрессивными структурами бывшего Советского Союза. Если такое сотрудничество имело место, то этот факт указывается на плакате кандидата.
Т. Б. Бураускайте отметила, что ГИК в 2016 году не запрашивал проверку кандидатов на выборах в Сейм.
Она отметила, что до сих пор комиссия своевременно проверяла кандидатов на выборах.
Во вторник З. Единский представил Сейму проект закона, в котором предлагается предать гласности фамилии признавшихся в сотрудничестве с КГБ.
Представляя проект, парламентарий указал на письмо, написанное председателем ГИК Лаурой Матийошайтите от 8 мая, в котором она просит Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы проверить нынешних членов сейма по вопросу их связей с КГБ.
Парламентская оппозиция назвала инициативу З. Единского противоречащей правовым обязательствам государства, выгодной Кремлю.
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