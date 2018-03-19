Подчеркнув, что последней информацией от власти Литвы была весть о возобновлении литовско-российских отношений, Павилёнис призвал Вильнюсскую мэрию как можно скорее назвать улицу у российского посольства в Вильнюсе именем убитого российского оппозиционера Бориса Немцова.

По словам депутата, после химической атаки в Великобритании, от руководства Литвы так и не услышали ясного сигнала, свидетельствующего о солидарности Литвы с Британией, и странами Запада, о введении новых санкций.

"Напротив, последняя весть от премьера - возобновление отношений с Россией. Москва, в свою очередь, выслала больше 20 британских дипломатов, закрыла консульство в Санкт-Петербурге, прекратила деятельность Британского совета в России и предупредила Великобританию о том, что Россия оставляет за собой право предпринять ответные меры", - заметил Павилёнис.

"на фоне последних химических атак, самоинаугурации Путина, который считает развал СССР самой большой трагедией XX в., на новый 6-летний срок полномочий, литовские политики должны постоянно прилагать усилия для остановки строительства монстра в Островце и оказания поддержки Украине, которая все еще борется за свою свободу. Очевидно, что Россия не снизит количество военные обороты, обороты гибридной войны, провокаций, а Путин, который упрочил свои обязательства единоличного главы, не откажется от своих империалистических замашек, возможно, нацеливаясь на новые мишени", - сказал консерватор.

Павилёнис призывает Вильнюсскую мэрию назвать именем Немцова площадь около посольства России, как это было сделано в Вашингтоне.

Депутат назвал воскресные президентские выборы в России "бессмысленным маскарадом".