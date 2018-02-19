Депутат парламента Литвы, консерватор Лауринас Кащюнас предложил ввести налоговую льготу для стрелков и военных-ополченцев, приобретающих полуавтоматическое оружие.
© DELFI / Artūras Morozovas

Согласно его предложению, подоходным налогом не облагалась бы та часть доходов стрелков и ополченцев, которая бы направлялась на приобретение оружия категории B и C и боеприпасов к ним.

Л. Кащюнас подсчитал, что, получив такую льготу, стрелок или ополченец сможет вернуть около 100 евро за приобретенное оружие, которое стоило около 700-800 евро.

"Эти люди инвестируют свои средства, но укрепляют общую оборону. Государство должно решить, кто находится на вершине иерархии, а я считаю, что безопасность находится на вершине", - сказал парламентарий BNS .

В 2016 году Сейм разрешил членам Литовского союза стрелков и Добровольческих сил обороны края (сил ополчения) хранить оружие дома.

Сейчас в Литовский союз стрелков входят около 4,6 тыс. совершеннолетних граждан, а Добровольческие силы объединяют около 5 тыс. членов.

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