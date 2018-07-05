"Это моя точка зрения, мое личное мнение - мы не совсем правильно сопротивляемся этому проекту, заняли не вполне правильную позицию. Потому что мы пытаемся доказать Брюсселю и другим международным структурам, что это якобы Беларусь строит станцию, чтобы совершить самоубийство и соответственно уничтожить Литву", - сказал Г. Киркилас в интервью радиостанции Žinių radijas в среду.
По его словам, в Европе много атомных станций, которые находятся у государственных границ.
"Так никто в Брюсселе и других международных структурах (это) не воспринимает", - добавил он.
Литва является главным критиком строительства станции в 50 км от Вильнюса и в прошлом году признала БелАЭС небезопасной, представляющей угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья общества.
Литва намерена блокировать импорт электроэнергии с БелАЭС и тем самым осложнить развитие проекта. Однако другие европейские страны не согласились с предложением Литвы расширить бойкот.
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