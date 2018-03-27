Депутат, которая слышала доклад на закрытом заседании ПКНБО сказала, что в анализе целых 4 раза упоминаются приближающиеся президентские выборы в Литве.

"Разведка предупреждает об угрозах,а действовать должны политики, те, кто принимают решения. Россия, к сожалению, остается самой большой угрозой нацбезопасности. Но еще больше угроз в нашей внутренней политике", - заметила Юкнявичене.

По ее словам, одно из основных орудий Кремля - денежные потоки, чтобы влиять на политическую систему и выборы. И это происходит не только в Литве.

В отчете сказано, что "вероятно, что Россия будет осуществлять информационные и кибернетические атаки, влиять на операции против Литвы. Их цель - внесение раздора в общество, снижение его доверия к демократическим процессам, учреждениям власти и чиновникам. Это особенно актуально в свете президентских выборов 2019 г. и других выборов".

Комментируя отчет, депутат положительно оценила, что в отчете не упоминались маргиналы, за которыми скрывались реальные деятели.

"У меня есть предложение. Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис и мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис должны немедленно отказаться от своего бизнеса в России. Это идет вразрез со статусом политиков и анализом, который прямо и косвенно представляет литовская разведка. Полностью, это значит, не передавая детям и близким", - сказала Юкнявичене.

По ее словам, по сути в военной сфере картина схожая с той, что была в анализе прошлого года.