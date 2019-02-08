Депутат оппозиционной фракции социал-демократов Юлюс Сабатаускас предлагает поправки к законам, которые обяжут премьер-министра представлять кандидата на освободившееся место министра в течение 15 дней.
Julius Sabatauskas
© DELFI / Andrius Ufartas

"Такого не должно быть, что глава правительства подумал и решил, что правительство может работать в неполном составе. По закону, правительство - это премьер-министр и министры. Значит, должны быть главы во всех министерствах, которые совместно принимают решения", – сказал староста парламентской фракции соцдемов.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что не надеется согласовать с президентом Далей Грибаускайте кандидата в министры охраны окружающей среды, после того как она 6 февраля отказалась назначить на этот пост вице-министра юстиции Ирму Гуджюнайте.

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"Зная, сколько времени заняло согласование и позицию президента, я прихожу к выводу, что будет отклонен любой предоставляемый мной кандидат. Это значит, что с этим президентом согласовать новую кандидатуру невозможно", – написал в фейсбуке Сквернялис.

ВРИО министра охраны окружающей среды с начала декабря, когда был уволен Кястутис Навицкас, является министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

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