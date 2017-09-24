В соответствии с проектом, возвращающийся человек – человек литовского происхождения и человек, связанный с Литвой исторически.

В проекте сказано, что "человек литовского происхождения – гражданин Литвы и лицо, сохранившее право на гражданство Литвы, который с членами семьи возвращающийся или вернувшийся после 11 марта 1990 г. в Литву, человек, связанный с Литвой исторически – это лица нелитовского происхождения, у которых есть исторические связи с Литвой, которые занимаются литуанистической деятельностью, имеющие заслуги перед Литвой, представляющие или защищающие интересы Литвы, и члены их семей".

Масюлис предлагает узаконить право возвращающихся в Литву на финансовую или другую помощь на переезд, налаживание быта, социальную интеграцию, трудоустройство, курсы по переквалификации или подтверждения квалификации, изучение литовского языка и жилье.

Вернувшиеся на постоянное жительство в Литве люди и члены их семей смогут бесплатно изучать литовский язык. Государственная помощь, по предложенному проекту, также предоставляется лицам, которые приедут в Литву с детьми школьного возраста.

Если парламент одобрит это предложение, то вернувшиеся лица, приехавшие в Литву, получат право на социальные гарантии, предусмотренные литовскими законами.

В проекте также сказано, что государство имеет право отказаться предоставить лицу право возвращающегося, не предоставлять ему помощь или отозвать выделенную помощь, если известно, что такой человек действует против Литвы, совершает преступления, использует предоставляемую помощь не по назначению или лоялен по отношению к другой стране.

Все меры этой политики предлагают финансировать из госбюджета, на средства бизнес-организаций и неправительственных организаций. Такую программу предлагают составить на срок не менее трех лет.

Масюлис предлагает узаконить обсуждение и утверждение этой программы вместе с бюджетом правительства и мэрий.

В законе предполагается, что он должен вступить в силу с 1 июля 2018 г.

Масюлис заметил, что с 1990 г. число жителей Литвы сократилось с 3,7 до 2,8 млн., однако в мире может проживать около 4,5 млн. лиц литовского происхождения.