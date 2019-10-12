Он предлагает обложить это имущество месячным тарифом в размере 0,03%. Депутат зарегистрировал в Сейме соответствующий проект закона.
Е. Единский утверждает, что государственный бюджет за год мог бы получить около 60 млн евро доходов, за счет которых могли бы финансироваться общественные услуги и прочие обязательства государства.
Платить налог должны будут коммерческие банки Литвы, филиалы иностранных банков, кредитные унии, компании, выдающие кредиты и прочие кредитные учреждения. В данный момент их имущество не облагается налогом, они платят налог на прибыль.
Советник президента Гитанаса Науседы Симонас Крепшта сообщил BNS, что активное обложение банков налогами может затруднить приход новых банков и расходится со стремлением унификации налогообложения различных сфер деятельности.
Ассоциация банков Литвы (АБЛ) и другие критики этого налога утверждают, что по этому причине подорожают банковские услуги, повысятся проценты по кредитам.
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