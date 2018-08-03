А. Ажубалис заявил BNS, что услуга Yandex. Taxi должна быть остановлена "как представляющая угрозу национальной безопасности", поскольку ее руководители могут отправлять в Россию данные о пользователях.

"Я считаю, что в данном случае, задача литовского руководства - это поиск при сотрудничестве с городскими властями решения, которое приведёт к тому, что этой компании и ее деятельности в Литве не останется", - сказал парламентарий.

"Поскольку это связано с государственной безопасностью и возможностью того, что собираемая этой компанией информация может быть использована против Литвы и с конкретными целями, я считаю, что любая мера по пресечению разведывательной деятельности другого государства является подходящей", - добавил он.

В пятницу Национальный центр кибербезопасности Литвы (НЦК) сообщил, что приложение компании Yandex.Taxi передаёт данные на российские адреса.

Центр рекомендует литовским пользователям не устанавливать это приложение.

По утверждению центра, приложение Yandex.Taxi требует доступа к большому количеству конфиденциальных пользовательских данных и разрешений на использование функций устройства.

Приложение Yandex. Taxi работает в Вильнюсе с прошлого четверга.

Представители самой Yandex. Taxi утверждают, что это услуга информационного общества, управляющие ею соблюдают требования защиты личных данных. Компания-администратор Yandex. Taxi находится в Нидерландах.