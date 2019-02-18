Депутат Гражулис зарегистрировался кандидатом в президенты

Гражулис представил необходимые документы для участия в выборах в Европарламент, а потом направился в кабинет, в котором регистрируют кандидатов в президенты.
Гражулис сказал, что ему не жалко денег на выборы. Кандидат должен внести залог в размере 4600 евро, который не сможет вернуть, если не наберет как минимум 7% голосов на выборах.
"Мне не жалко", – сказал депутат.
Он надеется на помощь избирателей.
"Я надеюсь на помощь людей. Почему я решил? Я очень долго думал, многие люди звонят и говорят: "иди и участвуй, иначе мы не пойдем на выборы". И спрашивают: "У кого ты заберешь голоса?". Я думаю, что придут на голосование те, кто не пошел бы, они будут голосовать за меня", – сказал Гражулис.
По его словам, его цель - сделать свободной Литву и СМИ.
"Основной момент - я хочу представлять интересы меньшинства, социально чувствительную группу людей. Я всегда боролся против системы, против советской системы, за это пострадал, был в лагерях.
Сегодня снова создана система, снова захватили Литву, и этот захват очень зависит от института президента.
Парламент утверждает судей, прокурора, глав ССР, ФГБ. Вся эта система не служит справедливости.Также захвачены СМИ, это показало расследование ДГБ. Я хочу освободить вас, СМИ, чтобы вы были свободны, не так как в советское время, когда СМИ находились под контролем. Только в советское время мы знали, кто ими управляет, а сегодня лишь догадываемся – большие деньги, бизнес, MG Balticи другие сателлитные организации", - сказал он.
DELFI напоминает, что сегодня самая большая интрига – станет ли кандидатом в президенты мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис. Эта интрига возникла после того, как в повестке дня мэра появился загадочный визит в Вильнюс, названный "деловой встречей".
DELFI напоминает, что до 18 февраля ГИК зарегистрировал 11 претендентов в кандидаты в президенты Литвы. Они станут кандидатами, когда представят списки с 20 000 подписей потенциальных избирателей.
Подписи надо представить до конца марта, окончательный список кандидатов выяснится к середине апреля.
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