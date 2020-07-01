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Дарюс Яунишкис, который недавно возглавил на второй срок полномочий Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы, инициирует реорганизацию структуры разведывательного ведомства.
Darius Jauniškis
Darius Jauniškis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"После согласования с президентом, премьером и (парламентским - ред.) Комитетом по национальной безопасности и обороне (КНБО), департаменту предстоит определенная структурная перестройка в ближайшие годы, чтобы сделать работу более эффективной, ориентироваться на вновь возникающие угрозы, чтобы не прозевать определенные случаи", - сказал Д. Яунишкис журналистам в среду после заседания КНБО.

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"Идем к более высокому качеству", - добавил он.

Более подробно рассказать о предстоящих изменениях он отказался, сославшись на закрытый характер структуры ведомства.

По словам Д. Яунишкиса, пандемия коронавируса поставила новые вызовы и перед разведкой.

"Мы бы хотели уделять больше внимания таким угрозам, как случай COVID-19, или другие риски, которые были и будут в дальнейшем", - сказал директор ДГБ.

Председатель КНБО, "аграрий" Дайнюс Гайжаускас сказал, что и парламентский контроль, и парламентское расследование раскрыли некоторые пробелы в управлении ДГБ, его деятельности. Обновленная структура должна их устранить.

"Будет усилена общая деятельность ДГБ и в разведке, и в контрразведке", - сказал он.

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