Делу в отношении "Порядка и справедливости" просят предоставить особый статус

"Мы ждем назначения даты заседания, чтобы обратиться в суд за предоставлением особого статуса этому делу, чтобы оно рассматривалось как можно скорее, оперативнее, пусть эти заседания длятся хоть и по десять часов, мы готовы сотрудничать", - сказал в интервью радиостанции Ziniu radijas председатель партии, парламентарий Рямигиюс Жемайтайтис.

"Мы провели внутренний аудит, заказали правовой аудит, несколько человек, пользуясь влиянием партии, могли действовать в собственных личных интересах", - добавил он.

Правоохранительные органы в мае передали в суд дело, в котором предъявлены подозрения в коррупции и партии, и бывшему ее ответственному секретарю Римантасу-Антанасу Ручису, а также предпринимателям Роландасу Скайсгирису, Пейсаху Качергинскому, Гедрюсу Ракаускасу, Витаутасу Банису и Юстинасу Гарляускасу.

По данным прокуроров, ПС полученные в виде взяток или незаконной растраты имущества на сумму 350 тыс. евро (1,2 млн литов) могла финансировать пиар своей деятельности.

Упомянутое досудебное расследование было начато, когда возникли подозрения, что частные компании покрыли часть затрат мероприятия "Купи слона" стоимостью 147 тыс. литов (почти 43 тыс. евро), проводившегося при поддержке ПС. Как отмечает ССР, это делалось с целью, чтобы служащие Министерства внутренних дел, на которых имела влияние эта партия, при проведении конкурсных закупок действовали в пользу заинтересованных компаний.