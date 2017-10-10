Представителя Литвы выдвинула Европейская народная группа, объединяющая правых, однако ему не удалось заручиться поддержкой большинства в ПАСЕ. Соратники Э. Зингериса считают, что это может быть обусловлено его принципиальным отношением к России.

С Э. Зингерисом конкурирует представительница Кипра Стелла Кикякидис. Она отказалась отзывать свою кандидатуру, хотя и проиграла Э. Зингерису на выборах во фракции.

Принадлежащая фракции Европейской народной партии представительница Кипра баллотируется как независимый кандидат.

На первых двух голосованиях на заседании ПАСЕ в Страсбурге ни одному кандидату не удалось обеспечить необходимого большинства. Э. Зингерис оба раза отставал от киприотки.

Во вторник после обеда планируется третье голосование. Оно может быть решающим, поскольку будет достаточно обычного большинства голосов.

По словам члена литовской делегации Кястутиса Масюлиса, хотя голосование является тайным, дебаты во фракции позволяют понять, что Э. Зингериса не поддерживают парламентарии, стремящиеся вернуть российских коллег в деятельность ассамблеи. Членство России было приостановлено после аннексии Крыма.

"Те государства, которые хотят вернуть Россию, поддерживают представительницу Кипра. За Эмануэлиса выступают те страны, которые считают, что вернуть Россию нельзя, потому что она не покинула захваченные территории Донбасса. Эмануэлис ясно высказался, что если он будет председателем, то сделает все, чтобы России здесь не было, пока она не выполнит требований", - сказал во вторник BNS М. Масюлис.

Он отметил, что должность председателя ПАСЕ сейчас принадлежит Европейской народной партии, поэтому отклонение выдвинутого официально этой группой кандидата подрывает установившиеся правила.

"Когда придет очередь социалистов, мы тоже, как в чем не бывало, выдвинем своего кандидата. Мы не собираемся соблюдать соглашение, если они не поддержат нашего кандидата", - сказал К. Масюлис.

В деятельности ПАСЕ принимают участие депутаты из 47 стран. Этот орган в основном занимается вопросами защиты прав человека, его решения в основном носят рекомендательный характер.

В октябре ушел в отставку председатель ПАСЕ, представитель Испании Педро Агамун в связи с критикой за поездку с российскими политиками в Сибирь.