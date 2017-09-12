Прокуроры подозревают, что в 2015 году, будучи лидером ПС, Р.Паксас пообещал и договорился принять взятку в размере 15 000 евро от Г. Вайнаускаса. Оба они обвиняются в торговле влиянием.
Правоохрана подозревает, что за взятку Р.Паксас должен был оказать влияние на инспекторов по строительству, чтобы они разрешили использовать новый магазин торговой сети Norfa в Пренай.
Согласно обнародованной ранее Службой спецрасследований схеме вероятного преступления, представитель Norfa и строившего ее строительного предприятия обратился к Г.Вайнаускасу, а он, в свою очередь, связался с Р.Паксасом.
Правоохранители утверждают, что впоследствии европарламентарий обратился к представителю Министерства по вопросам окружающей среды, а он еще через нескольких лиц распорядился выдать акт о завершении строительства Norfa в Пренай. Тогда Министерство по вопросам окружающей среды возглавлял делегированный партией ПС министр Кястутис Трячёкас.
В другом эпизоде досудебного расследования фигурирует предприниматель Антанас Забулис. Правоохранительные органы подозревают, что Г.Вайнаускас мог воспользоваться своим влиянием с целью прекращения Службой расследования финансовых преступлений (СРФП) расследования о крупномасштабном мошенничестве. Прокуратура тогда расследовала обстоятельства освоения финансовой помощи Евросоюза (ЕС) литовской компанией, работающей в сфере возобновляемых источников энергии и высоких технологий. Впоследствии дело было прекращено.
Все трое обвиняемых отрицают, что совершили преступления. Р.Паксас утверждает, что в его отношении имеет место попытка политической расправы.
Дело о торговле влиянием Г.Вайнаускасом в прошлом году хотели передать в суд для отдельного рассмотрения, но суды не стали выделять его в отдельное производство.
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