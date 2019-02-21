По просьбе прокуроров также лишен неприкосновенности его советник Айварас Кадзяускас.

Решение было принято общим соглашением.

Прокурор Мартинас Йовайша просил рассмотреть вопрос на закрытом заседании, однако было договорено не обнародовать содержание обращения прокуроров и решение принять публично.

Правоохранители подозревают, что взятки имели место в так называемом деле об усадьбе Виюнелес.

У Р. Малинаускаса была неприкосновенность как у кандидата в мэры Друскининкай. Он участвует в выборах с общественным комитетом "За Друскининкай с Р. Малинаускасом".

По законам кандидат на муниципальных выборах без согласия ГИК не может быть привлечен к уголовной ответственности, арестован и подвергнут другому ограничению свободы.