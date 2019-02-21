По просьбе прокуроров также лишен неприкосновенности его советник Айварас Кадзяускас.
Решение было принято общим соглашением.
Прокурор Мартинас Йовайша просил рассмотреть вопрос на закрытом заседании, однако было договорено не обнародовать содержание обращения прокуроров и решение принять публично.
Правоохранители подозревают, что взятки имели место в так называемом деле об усадьбе Виюнелес.
У Р. Малинаускаса была неприкосновенность как у кандидата в мэры Друскининкай. Он участвует в выборах с общественным комитетом "За Друскининкай с Р. Малинаускасом".
По законам кандидат на муниципальных выборах без согласия ГИК не может быть привлечен к уголовной ответственности, арестован и подвергнут другому ограничению свободы.
Главизбирком Литвы лишил неприкосновенности мэра Друскиникай в деле о коррупции судей (7)
Главная избирательная комиссия ( ГИК ) Литвы в четверг...
Глава МИД Литвы: директива ЕС осложнит проект Nord Stream 2 (162)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...
Главная комиссия по служебной этике: мэр Вильнюса нарушил законы (17)
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс нарушил законы, когда...
Сквернялис о скандале судей: прикрывавшиеся партийными щитами люди должны получить справедливое возмездие (11)
По словам лидера Литовского союза крестьян и зеленых...
Шимоните за один день собрала необходимые для участия в выборах подписи (38)
Кандидат в президенты Литвы от консерваторов Ингрида...
TOP новостей
Раймондас Куодис: элита к катастрофе уже подготовилась (12)
В последние десятилетия зарплаты почти не растут,...
Студент из Луцка: украинцы едут в Литву не только для того, чтобы работать на стройках (135)
Газетные заголовки стран Балтии, Польши и Чехии...
Дело о коррупции судей: Главизбирком Литвы лишил неприкосновенности мэра Друскиникай (7)
Главная избирательная комиссия ( ГИК ) Литвы в четверг...
Revolut надеется увеличить число клиентов до 100 млн
Создающий в Литве специализированный банк английский...
Дело о коррупции в судах Литвы: суд вынес первые решения о назначении меры пресечения (33)
21 февраля в Вильнюсский участковый суд доставили...