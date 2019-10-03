На слушаниях в Европарламенте она сказала, что знает о том, что "строительство Белорусской АЭС является очень важным политическим вопросом для всех литовцев", поскольку станция строится рядом со столицей Вильнюсом.

"Что мы можем сделать с новыми ядерными объектами, которые строятся в третьих странах – мы можем предоставить помощь для того, чтобы строительство и эксплуатация осуществлялись в соответствии с высшими стандартами безопасности", – сказала К. Симсон.

"Мы можем предоставить финансовую помощь объектам третьих стран, чтобы соблюдались все процедуры, и конечно, мы можем требовать, чтобы се стресс-тесты и их результаты были серьезно оценены. БелАЭС будет действовать, но мы выдвинем вехи реализации всех требований безопасности, с соблюдением высших стандартов ядерной безопасности. Одновременно ЕС предоставит помощь Литве, чтобы она могла подготовиться к возможному кризису", – сказала она.

Так она ответила на вопрос литовского европарламентария Брониса Ропе о мерах, которые К. Симсон намерена предпринять, чтобы на строящейся рядом с Литвой АЭС не случилось катастроф, похожих на Чернобыльскую.

Б. Ропе выразил надежду на более подробный ответ, поэтому задал дополнительный вопрос – какие шаги К. Симсон планирует предпринять, чтобы производимая в Островце электроэнергия не попадала на рынок ЕК.

К. Симсон подчеркнула, что Эстония, Латвия и Литва "вместе придерживаются энергетической политики", поскольку в данный момент стремятся к синхронизации с континентальной Европой.

Она упомянула, что ЕС должен рассмотреть, как защититься от попадания "нечистой" электроэнергии на свой рынок.

"Программа торговли электроэнергией через границу (с третьими странами – BNS) связывается не только с атомными станции, но и с такими, которые используют уголь, но не платят налогов на CO2, поэтому в конкурентной борьбе у них есть преимущества в сравнении с европейскими электростанциями. Этот вопрос мы должны будем очень внимательно рассмотреть и рассмотрим, как конкурентные силы влияют на наши рынки", – сказала К. Симсон.